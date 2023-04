Barcelona: Koeman a favor do retorno de Messi ao Barcelona: experimentei sua saída em primeira mão e foi um dia muito ruim

Ronald Koeman esteve em Sant Esteve Sesrovires na quarta-feira para a apresentação do torneio de golfe Koeman Cup.

O ex-técnico do Barcelona também falou sobre a situação atual no clube e sua passagem mais recente no banco de Camp Nou.

“Eles quase certamente vão ganhar o campeonato e é claro que melhoraram. São momentos diferentes, o elenco se fortaleceu muito”, disse. Koeman detalhado.

“Um treinador é bom ou ruim dependendo dos resultados. Eu vi o jogo outro dia quando havia jogadores lesionados, mas havia bons jogadores em campo.

“No banco estava Alba, que para mim é o melhor lateral da Espanha.”

Koeman está confiante Barcelona voltará ao nível necessário para competir com os grandes times da Europa na próxima temporada e uma grande ajuda virá se conseguirem Lionel Messi voltar.

“Ele é o melhor jogador do mundo, qualquer um que puder contratá-lo será forte”, continuou.

“Vivi a saída dele em primeira mão e foi um dia muito ruim. Quando vejo o Leo com outra camisa, ainda acho estranho.

“Não sei qual é a situação nem o que o Leo pensa. Sou a favor Messi ser jogador do Barcelona.”

O treinador holandês também abordou o caso Negreira, tendo este trazido Barcelonadescrédito em descrédito ao longo dos últimos meses.

“Afeta muito a imagem do clube. Percebo que na Holanda as pessoas pensam de forma diferente agora”, admitiu.

“O Barcelona perdeu muito de sua reputação. Isso não ajuda. Não posso dizer mais porque não sei o que aconteceu.”

Koeman poderia tomar um café com Laporta?

Após ser demitido por John Laporta depois que o presidente voltou ao clube, o holandês admitiu que, embora tenha sido um momento difícil, não o impediria de conversar com seu ex-chefe.

“É difícil para mim, eu acho. Também não devemos falar sobre o passado”, concluiu.

“O clube terá sua própria opinião sobre isso. Já disse o que penso, temos que olhar para o futuro.

“Barcelona continua e eu sigo minha vida. A dor vai passar com o tempo.”