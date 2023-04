Barcelona: Lamine Yamal: Uma perspectiva de ouro que impressionou Xavi

euamina Yamal foi incluída em Barcelonaesquadrão para enfrentar Atletico Madrid no domingo.

Xavi Hernández bem-vindo de volta Pedri e Frenkie de Jongambos recuperados de suas respectivas lesões, mas é o atacante de 15 anos que roubou os holofotes.

Yamal vem treinando com o primeiro time há meses. Porém, em algum momento foi punido pelo clube após uma grave ação disciplinar cometida junto com outros jogadores da seleção sub-17.

Ainda, Barcelona acredita nisso Yamalque trocou de agente por Jorge Mendes há alguns meses, aprendeu a lição e eles o veem muito focado.

As virtudes de Lamine Yamal

O prodígio do Barcelona, ​​que disputou seis partidas na Liga Juvenil nesta temporada, é um atacante que tem a habilidade de marcar e driblar os adversários, ostentando grande habilidade em situações de um contra um. Tem se destacado pela velocidade e é um jogador fisicamente forte, com capacidade de liderança e personalidade.

Fazendo história

Xavi não poupou elogios ao jovem na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Atlético. Caso Yamal faça sua estreia, ele se tornará o jovem Barcelona jogador a se destacar no século 21 e o segundo mais jovem da história do clube.

“Todos na lista têm opções para participar”, observou Xavi.

“Demos oportunidade a muitos jogadores jovens. Em julho ele fará 16 anos. Ele tem personalidade, talento inato; é bom de passe, é forte e [boasts good] passagem final.

“Ele pode marcar uma época importante no clube. Conversei com ele. Ele não tem medo. Ele está grato, feliz. As novas gerações não têm medo, têm autoconfiança. Ele tem feito treinamentos maravilhosos.”

“Treinou muito bem. Gostei do que fez. Independentemente da sua idade e da sua situação contratual, penso que pode ajudar-nos. Tem muito boas condições futebolísticas”.

O Barcelona entrou em negociações para a renovação do contrato, já que não está disposto a perder Yamal a custo zero.