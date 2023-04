Barcelona: Leo Messi: a tábua de salvação do Barcelona dentro e fora do campo

Tfala de um Leo Messi voltou para Barcelona está na mesa pelo clube catalão.

Os Blaugrana estão tentando tomar as medidas necessárias para atrair o argentino de volta ao Barcelona.

O retorno de Messi seria uma tábua de salvação para o Barcelona como presidente do clube, John Laportaprocura reconquistar a confiança dos investidores no Espai Bara e de outros potenciais futuros patrocinadores.

Imediatamente após o caso Negreira, que afetou a governança do clube e a confiança dos investidores, as negociações ligando Messi ao Camp Nou mais uma vez aliviaram a tensão.

Rafael Yustevice-presidente desportivo do Barcelona, ​​reconheceu publicamente os contactos com Messi precisamente quando se confirmava a negociação para obter os 1,5 mil milhões de euros necessários para a construção do estádio.

A influência de Xavi Hernandez

A nível desportivo, o regresso de Messi pode ser crucial para o treinador do Barcelona Xavi Hernández.

Aos 35 anos de idade, o brilhantismo da lenda argentina permanece evidente para todos verem e sua presença no time do Barcelona acrescentaria a centelha de que eles tanto precisam.

Xavi não tem qualidade em sua equipe, que se recupera da derrota por 4 a 0 para o rival Real Madrid na semifinal da Copa del Rey.

Ele deixou claro que a porta está aberta para o retorno de seus ex-companheiros ao Barcelona.

A dupla formou uma relação próxima durante o tempo que jogaram juntos e Joan Laporta sabe que qualquer possibilidade de retorno de Messi deve coincidir com a permanência de Xavi como técnico.

Joan Laporta e pai de Lionel, Jorge Messireuniram-se em Barcelona antes das férias da Páscoa para um encontro em que o presidente lhe falou sobre uma homenagem ao avançado antes de se aposentar do futebol europeu.

No entanto, não houve conversa formal sobre um retorno e ainda não houve uma oferta que levaria o argentino de volta ao seu antigo clube.