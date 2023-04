Barcelona: Lewandowski: Ontem de manhã, quando acordei, não conseguia andar

estrela do barcelona Robert Lewandowski admitiu que estava com dificuldades para andar após uma colisão com o Real Madrid Eder Militão na semifinal da Copa del Rey.

O atacante polonês recentemente subiu ao palco em uma aparição pública enquanto refletia sobre as atuações de sua equipe até agora nesta temporada.

O homem de 34 anos respondeu a relatos de que estava lidando com uma lesão nas costas que estava causando dificuldades durante BarcelonaLaLiga Santander empata com Girona.

“Tive uma pancada contra o Madrid, mas quero jogar sempre” Lewandowski disse. “No segundo tempo contra o Madrid foi complicado.

“Devia ter pedido uma substituição. Ontem não conseguia andar, mas tentei jogar sem problemas. Trabalhamos com os fisioterapeutas.

“Faz parte do futebol. Procuro estar sempre pronto para os meus companheiros. O bom é que no próximo jogo estarei bem.

“Em campo, tenho que jogar melhor, mas aquele chute do Militão me deixou com o corpo ruim.”

Lewandowski indicou que seria bem-vindo Lionel Messi de volta ao Camp Nou como falar do Paris Saint-Germain estrela que retorna a Barcelona já começou a circular.

“Messi pertence ao Barcelona e se ele voltar será incrível”, Lewandowski disse.

“Sabemos que o lugar dele é aqui na Barcelona. Não sei o que vai acontecer, mas espero que na próxima temporada possamos jogar juntos.”

A queda do Barcelona na forma

O atacante refletiu sobre Barcelonaa recente forma do ‘s e a perspectiva de ganhar o troféu da LaLiga Santander nesta temporada.

“Sabemos que nas últimas semanas tivemos algumas lesões e não foi fácil, mas espero que agora voltemos ao caminho certo”, disse o Barcelona homem.

“Os últimos dois jogos não foram perfeitos, mas temos de intensificar nos dez jogos que faltam. Pela minha parte, vou tentar estar ao mais alto nível.”