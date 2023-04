Barcelona: Relatório do Barcelona: A situação dos jogadores emprestados

Ttemporada está chegando ao fim e no Barcelona é hora de fazer um balanço do desempenho dos jogadores que eles têm emprestados em outros clubes. O clube já começa a ter uma ideia do que vai fazer com eles, embora o mercado tenha a última palavra quando ele se abrir e os negócios começarem a ser feitos.

Barcelona valorize o trabalho feito por Abde, Nico, Dest, Collado, Lenglet e Umtitiuma vez que já se sabe que Trincão não vai voltar porque Sporting CP executará a obrigação de comprá-lo.

Abde tem lugar na equipa principal

Quem vai voltar é Abde. O lateral teve um papel de destaque no saúde, jogando 26 jogos e marcando 5 gols. Sua melhora foi evidente e é por isso que o Barcelona vai trazer o jogador de volta no próximo verão.

A sua permanência vai depender de o clube conseguir vender um destes jogadores: Ferran Torres – O Melhor de Ferran Torres. A ideia é vender algumas delas e ficar de olho em uma grande oferta da Inglaterra por Abde, embora não o vendam por menos de 20 milhões.

A excelente temporada de Umtiti não o trará de volta

O francês está bem no Lecce, mas não voltará ao Barcelona. O departamento técnico ficaria feliz por ele ficar lá, mas o clube italiano teria que pagar seu salário. Neste momento, e embora Barcelona ter cobrado um bônus de 500.000 euros por jogos disputados, a maior parte do dinheiro é pago pelo clube catalão. Eles esperam que haja outros clubes interessados ​​e também dispostos a aceitar seu salário.

Um empréstimo decepcionante para Dest no Milan

Sergino Dest voltará ao Barcelona, ​​mas não ficará. Seu período de empréstimo no Milan foi decepcionante, já que ele quase não joga. O clube catalão tentará um novo empréstimo ou uma venda. Embora a posição de lateral-direito esteja vazia no Camp Nou, Dest não ficará. Xavi não conta com ele e sua atuação no Milan confirma que essa postura é a correta. Seu preço de mercado de acordo com o Transfermarkt é de 12 milhões.

A decisão com Nico está no ar

As lesões afetaram Nico, que está jogando muito pouco na segunda metade da temporada. A ideia do clube é que ele volte ao Barcelona, ​​faça a pré-temporada com o time titular e depois decida o que fazer com ele dependendo de sua forma e do desenvolvimento do mercado. O Barcelona quer reforçar seu meio-campo.

Vender Lenglet

O francês também não conta. Ele teve um bom desempenho no Tottenham, mas isso não será suficiente para ele voltar ao Barcelona. Xavi tem essa posição bem coberta com Koundé, Araujo, Christensen, Eric Garcia e até Marcos Alonso. Além disso, a chegada de Inigo Martnez é esperado, pelo que não há necessidade de reforços no centro da defesa. O clube vai tentar Tottenham para comprar o jogador que tem um preço de mercado entre 10 e 15 milhões. Ainda não iniciaram conversações com o clube inglês devido às recentes alterações no quadro técnico do clube londrino.

Alex Collado: em busca de outro empréstimo

Ele também não deve retornar ao Barcelona. Ele não fez uma boa temporada no Elche, que não teve um desempenho tão bom quanto o esperado e já há algum tempo está condenado ao rebaixamento. Ele ainda tem mais um ano de contrato, mas um novo acordo de empréstimo será buscado.

Francisco Trincão permanece em Portugal

O extremo já não é jogador do Barcelona, ​​tendo sido emprestado ao Sporting CP no verão passado. O clube português pagou três milhões de euros pelo empréstimo com obrigação de compra por mais sete milhões.

Era uma opção obrigatória caso o Sporting conseguisse manter-se no primeiro escalão português, algo que agora se confirmou porque o clube lisboeta já não pode ser rebaixado matematicamente. No futuro, o Barcelona pode comprar os direitos do jogador por 20 ou 25 milhões de euros, dependendo de quando o fizer.