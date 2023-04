Barcelona x Real Madrid | Copa del Rey: Camp Nou clama por Messi durante a Copa Clássica

O Barcelona enfrenta o Real Madrid no Camp Nou pela Copa del Rey, mas apesar da importância do jogo, os torcedores já pensam na próxima temporada, especificamente no possível retorno do Leo Messi.

Aos 10 minutos de jogo, a torcida gritou seu nome.

Relatórios de Paris afirmam que há diferenças de opinião entre Messi e PSG sobre sua renovação, uma situação que, juntamente com John Laportao firme interesse e desejo de que ele volte ao Barcelona, ​​alimentou as esperanças do Barcelona fãs.

Porém, apesar do desejo da torcida e do presidente blaugrana, a operação não é simples devido às dificuldades econômicas do clube, que mais uma vez superou sua massa salarial.

Além disso, antes do jogo, Mateu Alemany negou que estivesse procurando maneiras de trazê-lo de volta.

“Estamos focados na LaLiga e na taça, que são a nossa prioridade. Não falaremos de boatos que nos possam distrair, embora quando Messi é mencionado, todos nós temos que bater o pé porque ele é o ídolo da torcida”, alemão declarado.

“Ele é um PSG jogador e isso é algo que respeitamos muito. Quanto ao futuro, nunca se sabe. Não estamos procurando patrocínios para contratá-lo.”

Uma possível oferta da Arábia Saudita

Barcelona também assumem que não podem competir com outras ofertas que Messi tem sobre a mesa. lado da Arábia Saudita Al Hilal dizem que estão oferecendo a ele 400 milhões de euros por temporada.

Apesar do fato de que no verão fará dois anos desde sua partida traumática, Barcelona torcedores sonham com seu retorno e o Camp Nou lembrou Messi que ele não foi esquecido e que anseiam por seu retorno.

John Laportaaliás, alimenta esse desejo porque o presidente quer ver Messi de volta ao clube, e ele vai tentar trazê-lo para casa.