Barcelona x Real Madrid: escalações previstas, hora do início, como e onde assistir El Clasico na TV e online

Htendo se enfrentado já duas vezes em 2023, Barcelona e Real Madrid estão programados para entrar em campo no Camp Nou na noite de quarta-feira para o último clássico da temporada.

Depois de obter uma vitória apertada por 1-0 no Estádio Santiago Bernabéu na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, os Blaugrana procuram garantir a qualificação para a final.

Barcelona venceram cada um dos últimos três encontros com Real Madridque atualmente está 12 pontos atrás do líder da LaLiga Santander.

O time que sair vitorioso desta eliminatória enfrentará o vencedor da outra semifinal entre saúde e clube atlético.

Prováveis ​​escalações de Barcelona x Real Madrid

Andreas Christensen, Pedri, Frenkie de Jong e Ousmane Dembélé Todos serão avaliados pelo Barcelona equipe médica antes do clássico de quarta-feira.

Quanto a Real MadridLos Blancos vai sentir falta dos feridos Ferland Mendyenquanto Antonio Rudiger e Mariano Diaz estão em dúvida devido a lesões.

XI previsto para o Barcelona (4-3-3): Marc-Andre Ter Stegen; Ronald Araujo, Jules Koundé, Marcos Alonso, Alejandro Balde; Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gavi; Raphinha, Robert Lewandowski, Ansu Fati.

XI previsto do Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho Fernandez; Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos; Fede Valverde, Karim Benzema, Vinícius Júnior.

Barcelona x Real Madrid: Quando começa o El Clasico?

O grande jogo entre Barcelona e Real Madrid começa na quarta-feira, 5 de abril, às 21h CEST, horário local de Barcelona.

No Reino Unido, começará às 20:00 BST, que é 15:00 ET e 12:00 PT nos Estados Unidos.

Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao El Clasico?

Os torcedores do Reino Unido podem assistir ao clássico entre Barcelona e Real Madrid na quarta-feira no BT Sport 1. Para quem está nos Estados Unidos, pode sintonizar no ESPN+.