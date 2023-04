Barcelos oferece Novas Oportunidades de Emprego: Confira os Cargos Disponíveis

O grupo Barcelos está presente no ramo alimentar desde 1985 e vem conquistando seu espaço no mercado de trabalho. Atualmente, a instituição marca presença em vários municípios do país e está procurando novas pessoas para composição de um time talentoso. Dito isso, novas vagas de emprego foram abertas e os interessados já podem fazer suas inscrições.

Barcelos abre novas vagas de EMPREGO

O Barcelos é uma empresa exclusiva, que investe diariamente em inovações e tecnologias, a fim de potencializar a gestão do seu negócio e levar novidades para o mercado e para cada um de seus clientes. Portanto, estamos falando de uma instituição que preza pela simplicidade, transparência e respeito, que é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem.

Dessa forma, para continuar sendo referência em suas atividades, a companhia abriu novas vagas de emprego e busca por trabalhadores comprometidos para fazerem parte do time. Confira abaixo os cargos disponíveis:

Analista Contábil – RJ;







Deposista – RJ;







Analista de Pricing – RJ;







Mecânico de Empilhadeira – RJ;







Assistente de Marketing Mídia Digitais – RJ;







Operador de Caixa – RJ;







Atendente de Açougue – RJ;







Embalador (Exclusivo PCD) – RJ;







Assistente de Inteligência de Dados – RJ;







Motorista de Caminhão Truck – RJ;







Atendente de Seção – RJ;







Coordenador de Obras e Manutenção – RJ.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Os participantes que possuem interesse em fazer a sua candidatura para concorrer ao processo seletivo, basta acessar o site 123empregos e preencher o currículo com todos os dados solicitados para que a empresa possa analisar.

