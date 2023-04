Batalha entre México e Estados Unidos para afastar jogadores um do outro

Sdor é o segundo país em que MéxicoAs seleções nacionais de futebol do Brasil buscam mais talentos com dupla nacionalidade, segundo Jorge Tellocoordenador de escotismo do México à frente da Copa do Mundo Catar 2022.

“Na Espanha, fazemos um monitoramento enorme, principalmente nas ligas inferiores, nas academias. Há um número considerável de jogadores, mais de 20”, disse Tello.

Tello foi o chefe do departamento de olheiros das seleções mexicanas de 2019 a 2023, desde o Sub-15 até o nível sênior. O atual olheiro do Necaxa disse que até agora só conseguiram convencer um jogador espanhol de ascendência mexicana, porém, preferiu não revelar o nome.

“Há um sub-18 de uma academia de lá que foi abordado. Depois mais alguns, mas não participaram pelo México e estamos esperando o que a seleção e os jogadores decidirem”, acrescentou.

Tello revelou que em todas as seleções do país há cerca de 15 por cento de jogadores de dupla nacionalidade em suas escalações. Depois de Estados Unidos e Espanhao foco são os países da América do Sul, como Uruguai e Argentinao último dos quais chamou Luca Martinez Dupuy, atacante do Rosario Central, e Santiago Gimenez, atacante do Feyenoord da Holanda.

Durante seu tempo no Federação Mexicana de Futebol (FMF)ele tinha mais de 10 caçadores de talentos sob seu comando, que seguiram um grupo de mais de 1.000 jogadores, a maioria deles no Estados Unidos.

Entre as ferramentas utilizadas pela FMF estava a plataforma Wyscout, onde era possível acompanhar as partidas ao vivo, obter estatísticas e dados sobre as nacionalidades de cada jogador, e a entidade governante do país possuía um banco de dados próprio, atualizado diariamente.

Os prospectos puderam ser acompanhados a partir dos 12 anos, com vistas à integração na categoria mais antiga, a Sub-15.

Uma forma diferente de trabalhar nos Estados Unidos

Jorge Tello confessou que nos Estados Unidos funcionam de forma diferente porque há mais de 38 milhões de mexicanos e cerca de 16 milhões de jogadores de origem latina nas ligas federadas.

A nação norte-americana teve um público especial nas competições do estado da Califórnia, no sul, e nas do centro e norte do Texas, onde há mais jogadores com potencial para representar o México.

A seleção principal do México atualmente inclui mexicanos-americanos, principalmente Efraim Alvarezmeio-campista do LA Galaxy da MLS, e Juliano Araujouma asa de volta para Barcelona.

“Há uma verdadeira batalha com os Estados Unidos para conseguir jogadores para eles. O projeto mexicano continuará atraindo jogadores com dupla nacionalidade porque as raízes não estão apenas no nível esportivo, mas também no nível sentimental ou familiar”, disse ele adicionado.