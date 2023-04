Batalha mansa de LA: Powell e Leonard lideram Clippers sobre Lakers, 125-118

Tele batalha de Os anjos não houve competição. A busca pela maior classificação possível nos playoffs é outra história para o Clippers e Lakers.

Norman Powell marcou 27 pontos, Kawhi Leonard somou 25 em 43 minutos e os Clippers melhoraram suas chances de classificação nos playoffs com uma vitória por 125 a 118 sobre LeBron James e os Lakers na noite de quarta-feira.

A 11ª vitória consecutiva dos Clippers sobre seus companheiros da Crypto.com Arena os empatou com o inativo Golden State pelo quinto lugar no Oeste em 42-38. Clippers e Lakers chegaram ao último confronto da temporada empatados na classificação por 41-38.

Os Clippers podem se ajudar com vitórias em seus dois últimos jogos da temporada regular.

“Não sou fã do torneio play-in”, disse o técnico Tyronn Lue. “Ainda não estamos fora de perigo.”

O Lakers já havia conquistado pelo menos uma vaga no play-in, mas está tentando terminar entre os seis primeiros e garantir uma das vagas garantidas na pós-temporada. Os Clippers são os donos do desempate frente a frente sobre os Lakers.

“O que quer que acabemos, é onde terminamos”, disse James. “Para nós, é sempre uma questão de saúde. Nos últimos dois anos, esse tem sido o nosso calcanhar de Aquiles.”

James fez 33 pontos – 30 no segundo tempo -, oito rebotes, sete assistências e seis viradas para o Lakers, que fechava um back-to-back. Anthony Davis fez 17 pontos e 11 rebotes para o Lakers, que venceu quatro seguidas e sete em oito.

Os Clippers chegaram renovados, depois de três dias de folga. O Lakers, em comparação, conseguiu uma vitória na prorrogação em Utah na noite de terça-feira, que exigiu que James e Davis jogassem ainda mais minutos na frente do back-to-back.

“Foi um daqueles conflitos de agendamento”, disse James. “Definitivamente levou a melhor sobre nós esta noite.”

Jogando sem o lesionado Paul George, os Clippers conseguiram 17 pontos e 13 rebotes de Ivica Zubac. Enfrentando o Lakers pela primeira vez desde o divórcio em fevereiro, Russell Westbrook somou 14 pontos.

Bones Hyland acertou três pontos de 3 e Terance Mann acrescentou outro no início do quarto para estender a vantagem dos Clippers para 106-90. Powell enviou um passe alley-oop perfeitamente cronometrado sobre Davis e Leonard o rebateu para uma vantagem de 112-92.

James e Davis somaram nove pontos em 4 de 12 arremessos no intervalo.

“Eu deixei eles saberem que Bron iria sair com armas em punho”, disse Lue sobre seu discurso no intervalo.

James e Davis assumiram o controle no terceiro durante o único trecho dominante do jogo do Lakers. Eles combinaram para marcar 17 dos primeiros 19 pontos de sua equipe durante uma sequência que reduziu o déficit de 21 pontos para oito. Davis marcou mais Mason Plumlee para atrair o Lakers em sete.

Mas Powell correu 10 vezes seguidas e Plumlee mergulhou para enviar os Clippers para a quarta liderança por 93-82. Leonard foi limitado a uma cesta de 3 pontos no terceiro.

Saindo de três dias de descanso, o Clippers abriu o jogo com uma sequência de 23-11, na qual um Westbrook claramente motivado marcou oito pontos e deu assistência em suas duas primeiras cestas.

“Saímos com energia cedo”, disse Leonard. “Mantemos o pé no pedal.”

O Lakers respondeu com uma arrancada de 15 a 2 para assumir a liderança do jogo, 26 a 25, enquanto ganhava pontos de cinco jogadores diferentes.

O Clippers superou o Lakers por 34 a 21 no segundo quarto e liderou por 71 a 52 no intervalo. Um dos passes sem olhar de James acabou nas mãos de Mann e ele atirou para Powell, que acertou uma cesta de 3 pontos. Outra virada de James resultou em uma enterrada de Mann.

TIP-INS

Lakers : Perdeu a série da temporada, 4-0. Eles foram derrotados por seis, 13, 18 e sete pontos. … Mo Bamba (entorse de tornozelo) está afastado há um mês.

Clippers : Leonard alcançou 4.000 rebotes na carreira no terceiro. … Eles superaram o Lakers por 20–8 em pontos de contra-ataque no primeiro tempo, o maior número de pontos desde novembro de 2021 contra o Minnesota. … Marcus Morris (espasmos lombares) ficou de fora.

A SEGUIR

Lakers : Anfitrião Phoenix na sexta-feira. Eles estão 1-2 contra o Suns nesta temporada.