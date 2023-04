Becky G recebe reação por chave para a cidade de Coachella, prefeito defende escolha

Becky G está recebendo muitas críticas depois que foi anunciado que ela seria homenageada com a chave da cidade de Coachella, mas o prefeito está vindo em sua defesa com uma lista de razões pelas quais a cantora é merecedora.

Becky está recebendo as chaves metafóricas para o reino do deserto no sábado… um dia depois de sua apresentação no segundo fim de semana do Coachella. Embora seja uma grande honra, alguns online não puderam deixar de coçar a cabeça.