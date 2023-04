BEIJO ‘Vivo!’ Cartas manuscritas vão a leilão e podem chegar a US$ 150 mil

Algumas memorabilia do KISS estão chegando ao leilão e devem render um bom dinheiro – mais de centenas de milhares, na verdade – e essas coisas nem são musicais, per se.

Em vez de música, são letras … escritas à mão por cada membro da banda OG, para seu quarto álbum “Alive!” … e destaque no gatefold do inovador álbum ao vivo. Eles estão em disputa através GottaHaveRockandRoll.comque espera que essas notas pessoais atinjam lances entre US$ 50 mil e US$ 150 mil.

Como dissemos, os roqueiros do KISS colocaram a caneta no papel antes do lançamento de “Alive!” … escrevendo peças separadas de correspondência para sua base de fãs em termos bastante descritivos e únicos.

Há notas de gene simmons, Paul Stanley, Ace Frehley dar Peter Crissrespectivamente.

O conteúdo é bem diferente em cada carta – Gene está falando sobre punir/agradar os ouvintes, Ace está em outro planeta, Pete está se sentindo felino e Paul está entrando no voyeurismo. As letras combinam com a persona de palco de cada roqueiro … O Demônio, O Homem do Espaço, O Homem-Gato e O Filho das Estrelas.

O futuro proprietário receberá os 4 pedaços de papel – herdando-os de um sortudo garoto de 15 anos, que inicialmente os comprou em 1976 – completo com a cola que um departamento de arte também aplicou na época. .

Eles são todos certificados como legítimos por meio de várias agências de autenticação… portanto, estamos falando de um tipo único.

O lance mais alto atual é de $ 20.000 e o leilão termina em 14 de abril … então ainda há muito tempo para rock’n roll toda a noitese você estiver nele.