Belal Muhammad apenas interessado em Leon Edwards, Kamaru Usman ou Colby Covington a seguir: ‘Só estou olhando para cima’

Quando Belal Muhammad assistiu à coletiva de imprensa pós-luta do UFC 286, ele antecipou uma eventual pergunta que pode afetar seu futuro, com a esperança de que ouviria seu nome sendo o contendor nº 1 na divisão dos meio-médios.

O que realmente aconteceu foi bastante chocante: o presidente do UFC, Dana White, não apenas declarou que Colby Covington terá a próxima chance de derrotar o atual campeão Leon Edwards, mas também observou que o UFC está trabalhando em uma luta para colocar Muhammad contra o invicto up-and- comedor Shavkat Rakhmonov em um futuro próximo.

Isso definitivamente foi uma surpresa para Muhammad, que nunca havia sido abordado sobre a luta de Rakhmonov até ouvir isso mencionado após o UFC 286.

“Eu estava sentado lá assistindo como, ‘Quero ver o que ele vai dizer, espero que alguém pergunte a ele o que está acontecendo e quem é o próximo’, e esperava que ele dissesse: ‘Não fazemos brigas depois do luta pelo título.’ Mas então ele saiu e disse Colby [Covington] tinha certeza [next]”, disse Muhammad ao MMA Fighting. “Você está sentado lá e, ‘Estamos tentando fazer Shavkat [versus Belal].’ Eu estava tipo, o quê? De onde veio isso?

“Estou ligando para o meu empresário tipo, o que está acontecendo? Ele é como, ‘Irmão, eu não sei o que está acontecendo.’”

Depois de tudo, Muhammad se encontrou recentemente com White e o UFC para discutir o que vem a seguir para ele, embora não pareça que nenhuma decisão tenha sido tomada ainda.

De sua parte, Muhammad diz que nunca desistiu de um desafio, mas depois de despachar recentemente outra perspectiva invicta em Sean Brady, ele não está realmente interessado em dar outro passo para trás na divisão enquanto tenta ganhar consideração para uma luta pelo título.

“Nunca fui um cara que foge das lutas duras”, disse Muhammad. “Venho pedindo as lutas mais duras desde sempre e ele obviamente está em uma boa fase, uma sequência, mas acabei de vencer o candidato quente [in Sean Brady]. Acabei de vencer o cara que estava 15-0. Ele é um lutador perigoso, mas para mim ainda é lutar para trás. Está lutando para baixo. É lutar contra outro cara que [if] você o venceu, ‘Bem, ele não era tão bom quanto pensávamos. Quem é aquele?’

“Depois de derrotar Sean Brady, [I heard], ‘Oh, Sean Brady é uma merda, ele não é ninguém, você acha que vai conseguir uma chance pelo título com isso?’ Estou sentado pensando que se Sean Brady tivesse vencido, Sean Brady teria lutado pelo título. Sean Brady seria o próximo da fila porque ele teria 16-0 e eles disseram, ‘Esse cara é incrível!’”

Idealmente, Muhammad ainda poderia lutar pelo título a seguir, então ele certamente não está perdendo as esperanças, especialmente sem nenhum contrato assinado entre Edwards e Covington.

Até que isso esteja oficialmente fora de alcance, Muhammad continuará pressionando por uma chance de ouro. Mas se isso não estiver disponível, ele só está interessado em campeões, ex-campeões ou no lutador que o UFC repentinamente declarou como o contendor número 1 na divisão.

“Para mim, agora, estou apenas olhando para cima”, disse Muhammad. “Os únicos caras acima são Colby, Leon e Kamaru. Kamaru não sofreu nenhum dano nessa luta e ainda está lutando, ele ainda está falando sobre lutar – acho que é uma luta que faz sentido. Já tive dois desafiantes ao título no meu currículo, venci o Demian Maia, venci o ‘Wonderboy’ [Stephen Thompson]. Eu tinha o contendor quente em [Vicente] Luque — Eu venci o Luque. Eu tinha uma boa perspectiva em Sean Brady. A única coisa que não tenho no currículo é aquele nome que todo mundo conhece, todo mundo conhece, e que foi um ex-campeão. Um cara que as pessoas consideram um dos melhores meio-médios para fazer isso.

"Se esse é o nome que vai me dar um tiro – se vai ser alguém, vai ser Usman, Colby ou Leon. É só lutar para cima a partir daqui. Acho que é a única maneira de ter algo garantido.

Se Usman não estiver disponível, Muhammad ainda acredita que um confronto com Covington faz mais sentido para realmente determinar quem deve ter a próxima chance pelo título contra Edwards.

Muhammad sabe que os campeões do UFC normalmente competem apenas duas vezes por ano, o que significa que Edwards pode não lutar novamente até o final de 2023, então ele não vê razão para que Covington – que já está fora de ação há mais de um ano – deva apenas sentar e espere.

“Espero que Leon mantenha suas armas e ele o rejeite e diga: ‘Não vou lutar contra Colby’”, disse Muhammad. “Se for esse o caso, eu [versus] Colby. Você vê toda essa conversa fiada, Colby está agindo como se fosse o melhor do mundo, você supostamente só teve um acampamento para pesar – legal, vamos lutar em Miami. Vamos lutar na semana seguinte. Vamos lutar em junho. Estou disposto a lutar sempre. Eu vou lutar com Colby em seguida.

“Vamos voltar para a jaula agora. Vamos fazê-lo. Então você poderia silenciar todos os que duvidam que [say] você não ganhou, você não merecia, por que está recebendo? Vamos lutar. Leon apenas lutou.

Edwards tem sido inflexível que ele não vai dar a Covington uma chance pelo título porque o meio-médio sempre franco não ganhou por ir 2-2 em suas últimas quatro lutas.

Muhammad só pode esperar que Edwards esteja falando sério sobre fechar Covington, o que permitiria que ele continuasse lutando para que um candidato legítimo pudesse ser coroado.

“Mantenha suas armas”, disse Muhammad enquanto se dirigia a Edwards. “Não diga sim para essa luta. Deixe-me lutar com Colby e o vencedor será o próximo.