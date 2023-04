Belal Muhammad x Gilbert Burns definido como co-headline do UFC 288 em luta de 5 rounds

O UFC 288 reservou um novo co-headliner, com os destaques dos meio-médios Belal Muhammad e Gilbert Burns se enfrentando em cinco rodadas.

O presidente do UFC, Dana White, oficializou a reserva durante um anúncio especial veiculado no canal da promoção no YouTube. O UFC 288 acontece no dia 6 de maio no Prudential Center, em Nova Jersey, e tem como luta principal a luta pelo cinturão peso-galo entre o campeão Aljamain Sterling e o ex-campeão Henry Cejudo. O card principal vai ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

“O que eu amo nessa luta é que os dois caras queriam que fossem cinco rounds”, disse White. “Dois dos melhores caras da divisão, e ambos acham que merecem uma chance pelo título depois disso.”

Burns, recém-saído de uma vitória sobre Jorge Masvidal no evento co-principal do UFC 287, se ofereceu para intensificar em cima da hora e chamou vários oponentes, incluindo Muhammad e o ex-campeão interino Dustin Poirier.

A luta dos meio-médios substitui um cartão amarelo entre o ex-campeão Charles Oliveira e Beneil Dariush, que foi remarcado para o UFC 289 quando Oliveira se machucou.

Confira o card completo do UFC 288: