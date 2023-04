Bellator 295 transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo do Bellator 295 online no MMA Fighting pelo card preliminar às 19h55 ET na sexta-feira. O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Mads Burnell x Justin Gonzales

Kai Kamaka III vs. Adli Edwards

Sumiko Inaba vs. Veta Arteaga

Bobby King x Aalon Cruz

Davion Franklin vs. Kasim Aras

Ilara Joanne vs. Brown Ellen

Alexey Shurkevich vs Masayuki Kikuiri

No evento principal do Bellator 295, Raufeon Stots defende seu título interino dos galos contra Patchy Mix na final do GP dos galos do Bellator.