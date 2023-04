Ben Affleck expõe a maior falha de Matt Damon: eu não sugeriria morar com ele

Ben Affleck e Matt Damon são uma das duplas mais icônicas de Hollywood. A dupla teve um dos relacionamentos mais longos e especiais da indústria e foi a criadora de filmes como Good Will Hunting, The Last Duel e seu filme atual, Air, que tem sido um grande sucesso nos cinemas de todo o mundo.

damon e Affleck retratam Sonny Vaccoro, vendedor da Nike, e Phil Knight, fundador da Nike, respectivamente em um filme que conta a história dos tênis Air Jordan.

Após seus grandes sucessos, a dupla de Hollywood fundou sua própria produtora, a Artists Equity, que buscará competir com outros grandes nomes da indústria cinematográfica.

A empresa já está preparando um próximo filme, Unstoppable, estrelado por Jennifer Lopez como protagonista.

lopezmarido de, Affleckrecentemente passou algum tempo promovendo suas atividades de direção.

A estrela de Hollywood apareceu no The Late Late Show com James Corden e discutiu sua grande amizade com Matt Damon.

“Eu o amo… não sugeriria morar com ele”

“Mattnunca pagou uma conta até hoje, que eu saiba”, Affleck disse. “Nós pensamos, ‘Por que as luzes não estão funcionando?’ e isso porque a concessionária precisa de dinheiro para continuar a financiar nossa eletricidade.”

“Matt‘um cara bonito’, disse ele. ‘Eu o amo. Ele é meu melhor amigo. Ele tem sido ótimo para mim toda a minha vida. Ele é um cara brilhante. Eu não sugeriria morar com ele.”

Affleck contou a história de quando eles dividiram um apartamento na casa dos 20 anos, junto com Benirmão de Casey.

Ele disse que ele e Casey pararia de limpar para ver quanto tempo levaria Matt para começar a fazer as tarefas.

“Vamos esperar e ver quanto tempo ele vai demorar antes de realmente se levantar e dizer: ‘Deus, estou coberto de lixo'”, disse. Affleck disse.

Acontece que Matt não pareceu notar…

“Matt‘s lá em seus shorts e sua camiseta jogando o jogo de hóquei Sega ’92 no meio do que era a sala de estar, apenas cercado por círculos concêntricos de lixo,” Affleck descrito.

“Caixas de pizza … eu olho para esse sushi que tinha uma semana e meia e há larvas”, continuou ele.

“Deus abençoe sua esposa, Lucyhá um lugar para você no céu”, concluiu a estrela de cinema com uma risada.