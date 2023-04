Ben Affleck fala espanhol fluentemente descrevendo filme ‘Air’

Aqui está um grande choque do señor Ben Affleck que está detonando seu novo filme, “Air”… em espanhol perfeito!!!

Ben jogou a mídia social em uma quinta-feira agitada, pois muitas pessoas ficaram chocadas ao saber que ele é bilíngue … apesar do fato de ser um segredo aberto.

Ben sentou-se com El Cine En La Ser para uma entrevista sobre seu filme … explicando o porquê Michael Jordan ele mesmo não aparece no filme sobre seu inovador contrato com a Nike.