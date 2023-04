Ben Affleck fala sobre Jennifer Lopez para Drew Barrymore sobre suas chocantes preferências alimentares

Ben Affleck conversou com Drew Barrymore nela O Show de Drew Barrymore na sexta-feira e durante a entrevista, eles falaram sobre os truques e truques de Jennifer Lopez em relação às suas escolhas alimentares e Ben Affleck mfez algumas revelações interessantes.

Jennifer Lopez come o que quiser, segundo Ben Affleck

Acontece que, surpreendentemente, Jenny do quarteirão come o que quer “Ela malha. Eu também malho, mas não pareço ter 20 anos magicamente”, disse o ator a Barrymore.

“Deixe-me dizer-lhe algo que vai chateá-lo” Affleck adicionado. “Jennifer só come o que ela quer. O que ela quiser. Ela come biscoitos, sorvete, tudo.”

Barrymore não podia acreditar no que estava saindo da boca de Ben Affleck e então perguntou sobre como ela equilibra sua ingestão com seu treino “Não há como diminuir a ética de trabalho. A ética de trabalho é real, a disciplina é real, mas também a coisa sobre-humana é real. Ela é a mulher mais linda do mundo, ela parece espetacular.”

Jennifer Lopez cuida de sua rotina diária

Ao falar com a revista People, JLo mencionou que está muito consciente de seu autocuidado e da relação com a forma como se sente e se parece.

“Para mim, [a] estilo de vida saudável é sobre autocuidado, malhando regularmente com alguma consistência, cuidando da sua pele…”, acrescentou.

“meditar, cuidar da mente, do corpo, da alma sempre funciona. São os fundamentos de qualquer esporte ou qualquer coisa que você faça”, elaborou JLo

“Eu sempre sinto como, OK, se estou me sentindo muito cansado, o que estou negligenciando? Estou negligenciando meu sono? Não estou malhando consistentemente? Eu deixei isso passar? Preciso voltar nisso? Seja o que for, ou não estou bebendo água suficiente? Por que me sinto assim? Se algo estiver errado, basta verificar o básico e, para mim, isso sempre funciona”, explicou ela.