Ben Crump diz que o milagroso Ralph Yarl sobreviveu ao tiroteio em KC, a América deve fazer melhor

Advogado Ben Crump diz que é um verdadeiro milagre Ralph Yarl está vivo depois que o jovem negro de 16 anos foi baleado em Kansas City depois de tocar a campainha errada – mas ele acrescenta que as acusações contra o atirador apontam para um problema maior na América.

Crump se juntou a nós na terça-feira no “TMZ Live” para falar sobre as consequências dos 84 anos de idade André Lester atirando na cabeça de Yarl e perto da área do peito … depois que ele acidentalmente foi à casa errada para pegar seus irmãos mais novos.