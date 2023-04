Ben Gordon é preso após supostamente ameaçar funcionários de uma loja de sucos com uma faca

Ben Gordon foi preso novamente… TMZ Sports confirmou desta vez que ele foi preso na terça-feira depois de supostamente ameaçar funcionários de uma loja de sucos com uma faca.

Policiais em Stamford, Connecticut. conte-nos … eles receberam uma ligação por volta das 9h15 de que o ex-astro da NBA estava dentro de um Juice Kings no centro da cidade agindo de forma agressiva e bizarra enquanto empunhava uma lâmina.

As autoridades dizem que os policiais chegaram ao local rapidamente e conseguiram persuadir o homem de 40 anos a sair do estabelecimento sem incidentes.

Eles dizem, no entanto, que o ex-armador do Chicago Bulls se tornou agressivo quando tentaram revistá-lo do lado de fora. Eles afirmam que foram necessários vários policiais para subjugá-lo e colocá-lo algemado.