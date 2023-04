Ben Gordon lutou até o chão por 5 policiais na prisão de uma loja de sucos, mostra o vídeo

Foi preciso um total de CINCO policiais para subjugar Ben Gordon durante sua prisão do lado de fora de uma loja de sucos em Connecticut na manhã de terça-feira … novo vídeo, obtido por TMZ Sports mostra.

No clipe, você pode ver três policiais tentando colocar Gordon no chão depois que ele supostamente ameaçou os funcionários com uma faca dentro da loja de Stamford momentos antes – mas eles lutaram para derrubá-lo na calçada.