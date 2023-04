Ben Rothwell rebate os críticos da luta corpo a corpo: ‘O MMA é muito mais perigoso’

Com apenas uma luta corpo-a-corpo no currículo e uma segunda marcada para sábado, no BKFC 41, Ben Rothwell está finalmente se divertindo de novo.

Depois de passar 20 anos competindo no MMA, o peso-pesado de 41 anos deixou o UFC para assinar com o BKFC e sua carreira foi rejuvenescida, mas não tem nada a ver com vitórias ou derrotas. Em vez disso, Rothwell aponta para a quantidade de punição que seu corpo não está mais suportando para treinar, se preparar e competir no MMA, o que definitivamente o afetou.

É claro que Rothwell já ouviu muitos fãs e jornalistas chamarem a luta sem luvas de muito brutal, mas ele é rápido em fechar as críticas, especialmente em comparação ao MMA.

“Eu entendo que as pessoas são como ‘oh, junta nua!’ Eles não percebem o quão perigoso é o MMA”, disse Rothwell ao MMA Fighting. “É engraçado porque são os fãs de MMA que estão falando besteira com alguns caras do card comigo, falando sobre CTE (encefalopatia traumática crônica) e tudo isso e aquilo.

“Vocês não percebem o que uma canela na cabeça pode fazer com alguém ou uma cotovelada? Todo o risco que existe no wrestling, pousar em um braço errado, finalizações que dão errado. MMA é muito mais perigoso e não para tirar, [bare-knuckle fighting] é perigoso, mas isso é esporte de combate.”

Um estudo realizado ao longo de dois anos e meio e 131 lutas apresentado na Associação de Comissões de Boxe em 2021 mostrou que a luta sem luvas produziu uma taxa maior de lacerações faciais, mas a taxa de concussões foi menor do que no MMA e no boxe.

Agora Rothwell entende que também há uma parte raivosa da base de fãs que quer ver aquelas guerras implacáveis ​​e sangrentas que a luta sem luvas pode muitas vezes proporcionar, mas isso não significa que o esporte ainda não seja a opção geral mais segura.

“Há pessoas que sintonizam porque é muito brutal”, disse Rothwell. “Eu quero que essas pessoas saibam que é brutal, sim, alguém vai sangrar, ficar confuso. Eu quero que você assista. É só um monte de gente, estou tentando ser legal aqui, sinto que vão reclamar de tudo. É apenas algo para reclamar. É tanto faz. Estou me divertindo com isso.”

Obviamente, Rothwell entende os riscos envolvidos com sua nova ocupação no BKFC, mas ele só precisa olhar para seus próprios campos de treinamento recentes para entender a grande diferença entre seu show atual e seu antigo trabalho no MMA.

De acordo com Rothwell, a trajetória de sua carreira provavelmente estava caminhando para a aposentadoria no MMA simplesmente devido à quantidade de punições que seu corpo suportou na preparação para suas lutas. O dano causado não teve nada a ver com realmente colocar os pés na jaula para a batalha, mas sim a rotina diária para se preparar para essas lutas realmente começou a desgastá-lo.

“O treinamento do ano passado, meu corpo agradece”, explicou Rothwell. “Eu tenho uma produção muito maior. Consigo lutar boxe por uma hora, sem problemas e depois estou treinando na manhã seguinte e sem problemas.

“Quando eu estava fazendo MMA e fazendo uma prática de wrestling – uma prática de wrestling difícil – eu estava ferrado por dias. Meu corpo doía. Isso sem nem mesmo se machucar. Há muitas coisas sobre isso que me deram muitos pontos positivos, então definitivamente me deu mais alguns anos para lutar.

Rothwell também é rápido em apontar que os lutadores não são compensados ​​pelos campos de treinamento – apenas pelas lutas – mas é sem dúvida onde ele acumulou mais quilometragem em seu corpo.

“Não estamos sendo pagos para isso”, disse Rothwell. “É brutal e no nosso nível o quanto temos que treinar para o MMA, é brutal.”

Rothwell diz que está se sentindo melhor do que nunca nos dias de hoje e que a alegria de treinar para suas lutas sem luvas injetou um novo nível de entusiasmo sobre seu futuro.

Ele sabe que chegará o dia em que terá que chamar isso de carreira, mas fazer a mudança para o BKFC provavelmente deu a ele mais alguns anos no calendário de lutas e isso não é algo que ele poderia ter dito antes de sua transição para a competição sem luvas.

“As pessoas perguntam ‘quando você vai se aposentar?’”, disse Rothwell. “Tenho 41 anos. Quando você vai se aposentar? Isso não depende de mim, porque enquanto eu tiver esse fogo dentro de mim para fazer isso e fazer como estou fazendo, eu irei. Sim, esse dia chegará algum dia. Haverá um dia em que terminarei, mas não é hoje e desejo cumprir essa meta que estabeleci para mim até que esse dia chegue.

“Esse relógio que você está falando está correndo, não importa o quê. O que quer que eu esteja fazendo no que diz respeito ao atletismo em esportes de combate, mas com certeza, 100 por cento, estava indo mais rápido no MMA. Esse dia estava chegando muito mais cedo do que agora. É por isso que estou animado.”

Quanto a esses objetivos, Rothwell não está pronto para revelar nenhum plano de longo prazo com uma luta a poucos dias, mas tenha certeza, ele não perdeu o tipo de oportunidades que podem estar esperando por ele no futuro.

O BKFC fez um grande investimento financeiro na assinatura de nomes de alto nível e cartões de reservas que chamam muita atenção e Rothwell está feliz por fazer parte disso.

“O objetivo é simples – vencer”, disse Rothwell. “Todas as coisas serão realizadas e eu vou atingir as metas que preciso para ter sucesso porque tenho algumas coisas, algumas metas altas definidas para mim. Conseguir o título do BKFC não é só isso. Há algo além disso, mas nada disso importa se eu não continuar ganhando. Então, para mim, é tudo uma questão de vencer. Ganhar é divertido. É assim que me divirto.

“Acredito que ainda tenho muito para mostrar que não estou recebendo crédito. Quando eu terminar e for embora, quero que as pessoas digam ‘uau, aquele homem foi um dos pesos pesados ​​mais brutais do planeta’. Eu sei que algumas pessoas estão lá [already] mas tem um monte que não é e tudo isso é minha culpa. Não mostrei do que sou capaz e esta é a minha oportunidade de fazê-lo.”