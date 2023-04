Benefícios de desemprego no Arizona: é assim que você pode obtê-los

Testado do Arizona tem um programa conhecido como Benefícios de Seguro Desemprego (UI) destinado a pessoas que recentemente perderam seus empregos ou não tiveram a chance de conseguir um por muito tempo. Destina-se a ajudá-los não apenas por meio de ajuda econômica, mas também por meio de outras programas de bem-estar. Devido à pandemia global, existem milhões de pessoas que perderam seus empregos e não conseguiram um.

Em outros estados como Califórniaesses programas são mais proeminentes, mas os dados mostram que não são tão controlados quanto em Arizona. Nem toda cidade ou estado está equipado para lidar com um desses programas de bem-estar sem incidentes. No entanto, o programa no Arizona parece ter mais obstáculos que as pessoas precisam superar para se qualificar para os benefícios.

Informações necessárias para solicitar pagamentos UIB

Para começar, as pessoas que desejam obter esses benefícios precisam não ter um emprego no momento. Eles também precisam de seus seguro Social número, um endereço de correspondência, condado de residência, uma carteira de motorista ou um número de identificação emitido pelo estado. Além disso, eles precisam apresentar um histórico detalhado de emprego até que parassem de ter um emprego. Isso inclui uma variedade de detalhes que serão úteis para o governo, a fim de tornar as pessoas elegíveis para o programa.

Eles pedirão os nomes, endereços e números de telefone de todos os amployers dos últimos 18 meses. Isso inclui o endereço de correspondência correto e o número de telefone do empregador mais recente. Você também precisa fornecer o último dia em que trabalhou, quanto recebeu antes das deduções e a data de qualquer indenização que recebeu. Férias, feriados ou auxílio-doença não utilizado também são necessários. Se aplicável, você também precisa do seu número de registro de estrangeiro e seu histórico militar, se serviu.