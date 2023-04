Bengals estão mantendo suas negociações de extensão de contrato com Joe Burrow privadas: ‘Não vamos falar muito sobre isso’

Tele AFC da NFL está cheio de grandes zagueiros, incluindo o atual liga e MVP do Super Bowl, Patrick Mahomesmas Joe Burrow é tão bom, com muitos acreditando que ele poderia ser ainda melhor, e o Cincinnati Bengals sucesso contra o Kansas City Chiefs durante a passagem de Burrow como QB do time, muitos fãs acreditam que ele pode subir ao mesmo nível e entregar um Troféu Vince Lombardi à franquia.

O Bengals estão dando Joe Burrow uma extensão de contrato e torná-lo um dos zagueiros mais bem pagos ou talvez o mais bem pago da liga, com o time e o jogador concordando que é melhor que as negociações sejam feitas em segredo e longe da mídia.

Joe Burrow é a primeira escolha geral no Draft da NFL

Joe Burrow entrou na liga há apenas três anos, sofrendo uma lesão no final da temporada durante seu ano de estreia, mas voltando mais forte do que nunca durante seu segundo ano no NFLpegando o Cincinnati Bengals para o Super Bowl, estando muito perto de derrotar o Los Angeles Rams no Estádio SoFi em 2022.

Katie Blackburno Bengals vice-presidente executivo abordou as negociações de extensão do contrato de Burrow no Reunião Anual da Liga da NFLdizendo que espera deixar seu zagueiro feliz, enquanto eles também estão felizes com o contrato, acrescentando que não há cronograma de quando isso acontecerá.

“Nós meio que dissemos que não falaríamos muito sobre isso até que houvesse algo para falar.”