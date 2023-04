Benny Blanco defende set de Frank Ocean no Coachella

oceano franco está fora do Coachella devido a uma lesão no tornozelo, mas Benny Blanco diz que seu desempenho tão difamado ainda o deixou inspirado.

TMZ Hip-Hop pegou o produtor condecorado na tarde de quarta-feira em Bev Hills, e ele ofereceu uma visão muito diferente da maioria dos participantes do Coachella que sentiram que o show de Frank foi um fracasso.

Benny diz que viu Frank ao vivo e acha que o cantor do “Channel Orange”, sem dúvida, teve o melhor set do Coachella Weekend 1 … e ele insiste que toda a conversa na Internet não vai influenciar sua opinião.

O cara trabalhou com Snoop Dogg , SZA dar lizzo nos últimos meses, então seus ouvidos têm que contar para alguma coisa … mesmo que ele vá contra a opinião popular. 🤷🏽‍♂️

A qualidade do set de Frank pode estar em debate, mas com sua saída do festival, é definitivamente único agora.