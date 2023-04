Benson Henderson admite que escondeu palito de dente na boca por ‘muitas brigas’, lembra quando o engoliu acidentalmente

Agora que está aposentado, Benson Henderson não precisa mais se esconder quando se trata de uma das maiores questões que o acompanharam ao longo de sua carreira no MMA.

Então, sim: Henderson realmente lutou com um palito na boca. Mais de uma vez.

“Para muitas lutas, eu tinha o palito, sim”, admitiu Henderson recentemente no A Hora do MMA. “Por muitas lutas. Era apenas um mau hábito. Eu literalmente saía para almoçar, jantar ou tomar café da manhã, qualquer coisa – você sabe, você tem palitos de dente no restaurante. Eu simplesmente esqueceria que tenho isso, praticaria, faria qualquer coisa. Eu deixaria para as lutas.”

A relação única de Henderson com palitos de dente sempre foi um dos mistérios mais loucos do MMA durante seus dias como campeão dos leves do UFC. Depois de ser visto pela primeira vez durante sua defesa do título de 2012 contra Nate Diaz, o palito continuou a aparecer de vez em quando ao longo da carreira de Henderson no octógono, muitas vezes para a perplexidade dos fãs, dirigentes do UFC e outros lutadores que se perguntavam como um atleta profissional poderia realmente competir contra o melhor do mundo com um palito escondido na boca.

De alguma forma, porém, Henderson fez exatamente isso.

E apenas uma vez – em seus dias pré-UFC – o hábito precário de Henderson realmente ameaçou mandá-lo para o hospital por causa de uma situação de palito que deu errado.

“Eu me formei na faculdade e fui para casa fazer uma surpresa para minha mãe”, disse Henderson. “Eu a surpreendi quando ela estava descendo as escadas, e eu tinha um palito como sempre faço, e era um pouco mais velho. Eu era maduro o suficiente para perceber o quão estúpido isso era, o quão não era inteligente, o quão louco isso era. Mas eu a assustei – e engoli meu palito.

“Ela estava descendo as escadas. Eu digo, ‘A-ha! Vaia!’ E eu assusto minha mãe, uma coreana baixinha de 1,40 metro. Ela é como, ‘Oh!’ E então ela me viu engolir meu palito – e então ela ficou com muito medo. Tipo, o nível de medo em seu rosto era hilário, era super engraçado. Então comecei a rir enquanto me engasgava com meu palito, comecei a rir ainda mais. Então eu engoli a maldita coisa. Eu estava engasgando e rindo ainda mais.

“Acho que não aconteceu nada”, continuou Henderson. “Acho que não há danos permanentes. Eu estava tipo, ‘Estou bem? Há algo de errado comigo??’ E eu fui no espelho, verifiquei minha boca. Eu estava tipo, ‘Ah, acho que estou bem.’ Minha mãe me bateu, tipo, ‘O que você está fazendo?! Não faça isso com palito na boca!! Oh meu Deus!'”

Felizmente, Henderson disse que foi a única vez que sua propensão ao palito de dente apareceu de maneira potencialmente prejudicial.

Pai de quatro filhos, Henderson disse ao MMA Fighting em 2022 que finalmente desistiu dos palitos de dente para sempre por medo de que seus filhos tentassem replicar o hábito para resultados potencialmente perigosos.

E para sua surpresa, não era demais de uma mudança drástica.

“Não é tão difícil quanto eu pensei que seria”, disse Henderson com uma risada.

“Comecei a mascar mais chiclete. Em vez de palito, eu comeria apenas um chiclete, então comecei a mascar chiclete demais. Mas não foi tão difícil.”