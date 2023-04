Between the Links: Adesanya se vinga no UFC 287, Pereira a 205, Paul x Diaz, UFC Kansas City

Israel Adesanya nocauteou brutalmente Alex Pereira na luta principal do UFC 287 no último sábado, e enquanto muitos acreditam que uma terceira luta entre os dois no UFC deve acontecer a seguir, Pereira mudou um pouco a narrativa.

Em uma nova edição do Between the Links, o painel discutirá o incrível destaque de Adesanya contra seu rival de longa data, Pereira subindo para 205, e o que vem a seguir para o campeão novamente. Além disso, eles discutirão as consequências do restante do card do UFC 287, Jake Paul x Nate Diaz marcado para o ringue de boxe em Dallas em 5 de agosto e quais são os níveis de interesse, o card do UFC Kansas City de sábado – mais notavelmente o evento principal entre Max Holloway e Arnold Allen, e as apostas para ambos os homens na tão esperada luta dos penas – e muito mais.

Esta semana, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, brincam sobre as principais histórias em esportes de combate e além.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.