Between the Links: Holloway brilha, UFC Vegas 71, Bellator doubleheader, Davis vs. Garcia

Com tanta coisa acontecendo no mundo dos esportes de combate neste fim de semana, assim como no fim de semana passado com o UFC Kansas City, a equipe do MMA Fighting decidiu voltar a programação do show para você, os telespectadores ao vivo para uma edição especial de perguntas e respostas do Between the Ligações.

Esta semana, Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, tiram suas dúvidas sobre a grande vitória de Max Holloway sobre Arnold Allen, o UFC Vegas 71 deste sábado, evento encabeçado por Curtis Blaydes x Sergei Pavlovich e quais podem ser as apostas, a dupla do Bellator neste fim de semana com o Bellator 294 encabeçado por Liz Carmouche x DeAnna Bennett 2 na sexta-feira, e Bellator 295 encabeçado pela final do GP dos galos entre Raufeon Stots e Patchy Mix no sábado, Gervonta Davis x Ryan Garcia neste sábado em Las Vegas e muito mais.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.