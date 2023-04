Bhad Bhabie e namorado tatuam o nome um do outro em seus corpos

Bhad Bhabie está realmente apaixonada por seu namorado … ela até tatuou o nome dele no peito.

O TMZ obteve fotos da nova tinta de Bhad Bhabie, que diz “Le Vaughn” em letra cursiva vermelha, no lado esquerdo do peito… entre o ombro e o peito.

Bhad Bhabie, também conhecido como Danielle Bregolinão parou por aí … ela também tatuou “1111” em tinta vermelha no pescoço para encobrir uma tatuagem anterior, logo acima do nome do namorado, em outro aceno para o homem.