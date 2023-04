Bill Algeo explica o discurso viral pós-luta disparando contra os locais após a vitória no UFC Kansas City

Como um fã devoto e de longa data do Philadelphia Eagles, Bill Algeo sentiu que era necessário usar seu tempo no microfone após uma vitória no UFC Kansas City para obter um pequeno retorno para seu time de futebol favorito.

No último sábado à noite, Algeo levou para casa o prêmio de Luta da Noite por sua finalização sobre TJ Brown, mas foram suas travessuras depois que chamaram ainda mais a atenção. Depois de tirar as luvas como se fosse anunciar sua aposentadoria, Algeo desviou para fazer um discurso pós-luta direcionado diretamente à multidão em Kansas City.

“Quero fazer este anúncio oficial – não estou me aposentando, baby!” Algeo gritou. “Eles vão ter que arrastar minha carcaça para fora daqui. Eu nunca me aposentaria em um lixão como Kansas City. Eu olho em volta e tudo que vejo é um monte de Croc vestindo, Uber Eats dirigindo, Bud Light bebendo, Dalai Lama lambendo filhos de armas. Eu nunca vou me aposentar!

De acordo com Algeo, seu discurso pós-luta foi definitivamente orquestrado depois que ele viu seus amados Eagles caírem para o Kansas City Chiefs no Super Bowl LVII em fevereiro.

Na verdade, Algeo diz que queria começar um canto único na arena, mas não tinha certeza se a multidão de Kansas City poderia acompanhar.

“Eu ia começar um cântico dos Eagles, mas tive medo de que eles não conseguissem soletrá-lo”, disse Algeo em A Hora do MMA. “Nasci e cresci na área da Filadélfia, então esse é o meu time. É praticamente o único esporte que assisto além de [MMA].”

Embora ele não seja um seguidor ávido hoje em dia, Algeo admite que cresceu assistindo luta livre profissional, então isso desempenhou um papel importante em sua decisão de virar o calcanhar e ver o quão bravo ele poderia deixar a multidão com suas travessuras pós-luta.

Ele planejou exatamente o que queria dizer para a multidão depois, embora pareça que ele realmente não foi tão longe quanto esperava inicialmente.

“Essa foi a versão editada”, disse Algeo. “Nós meio que inventamos [ourselves]. Cheirar cabelo estava lá, tínhamos alguns truques diferentes.

“Achei que seria mais engraçado ao invés de tocar para a torcida, começo a tirar sarro deles e ver aonde vai dar a partir daí. Perguntei aos meus cornermen se eles estavam vendendo bebidas de vidro na platéia porque eu tinha que manter minha cabeça girando lá fora.

Acontece que os laços de Algeo com o wrestling profissional são muito mais profundos do que apenas sua promoção no fim de semana passado.

Seu apelido – “Senor Perfecto” – foi adaptado do personagem “Sr. Perfeito”, interpretado por Curt Hennig durante sua carreira na World Wrestling Entertainment.

“Eu era [a big pro wrestling fan] antigamente crescendo”, disse Algeo. “Gostei de ‘Sr. Perfeito.’ Eu gostei de ‘O Homem de um Milhão de Dólares’ [Ted DiBiase], e Razor Ramon, todos os clássicos. Não como adulto. Tenho estado bastante focado neste esporte, mas sou um grande fã.”

Por mais que Algeo esperasse ser atingido por escombros ou pessoas gritando obscenidades para ele ao sair da jaula, ele foi surpreendentemente capaz de trazer a multidão de volta para o seu lado.

“Basicamente, eu não tinha certeza de que tipo de críticas estava recebendo e, então, ainda estava sem luvas, então agi como se fosse jogá-los no meio da multidão e eles começaram a enlouquecer com isso”, disse Algeo. “Assim que você começou a oferecer coisas grátis, a multidão ficou louca por mim.

“Então eu os tive, zombei deles e os perdi e depois os recuperei. Joguei fora uma luva, joguei fora a outra luva e depois joguei fora a camisa também. As mãos estão sempre estendidas.”

Foi um pouco divertido de teatro, mas o mais importante, Algeo conseguiu a vitória e melhorou seu recorde para 3-1 nas últimas quatro lutas. Ele também levou para casa seu terceiro bônus pós-luta desde que ingressou no elenco do UFC em 2020. Agora Algeo quer aproveitar o desempenho enquanto segue em frente pelo resto do ano.

“As habilidades estão lá”, disse Algeo. “O melhor lutador nem sempre vence todas as noites, então você ainda tem que ir lá e fazer isso. eu estava indo bem contra [Andre] Fili até quebrar meu braço, e então foi como se estivesse apenas no modo de sobrevivência.

“Mas, fora isso, tem sido uma boa sequência nas últimas lutas, então espero manter o ritmo.”