Bill Belichick não está feliz com Mac Jones e tentou trocá-lo nesta entressafra, segundo relatórios

Tele Patriotas da Nova Inglaterra e treinador principal Bill Belichick não estão acostumados a perder temporadas com frequência, já que seis Super Bowl campeonatos nos últimos 25 anos podem provar que a equipe teve pouco espaço para decepções.

A franquia convocou o quarterback mac jones fora de Alabama com sua escolha de primeira rodada no rascunho da NFLtendo uma ótima temporada de estreia sob a tutela de Josh McDaniel como coordenador ofensivo, mas após sua saída para se tornar o treinador principal dos Raiders, Belichick decidiu que Joe Judge e Matt Patricia serviriam como coordenador ofensivo, algo com o qual Jones lutou muito.

mac jones teria procurado ajuda fora do patriotas organização para comandar o ataque, algo que Bill Belichick não aceitou bem, de acordo com relatos da mídia que cobrem o NFL.

Bill Belichick está tentando negociar Mac Jones, por relatório

Bill Belichick supostamente se ofereceu para negociar mac jones afastado para pelo menos quatro times nesta offseason, com o Washington Commanders, Tampa Bay Buccaneers, Houston Texans e o Las Vegas Raiderssendo este último aquele que poderia ser o ponto de pouso ideal para o quarterback do terceiro ano, reunindo-o com Josh McDaniels.