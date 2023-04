Bill Belichick supostamente gostaria de ter um quarterback veterano para esta temporada, enquanto os rumores de Mac Jones continuam

Aé o NFL offseason abre caminho para o draft, rumores sobre a ofensiva caótica e quartos de zagueiro do Patriotas da Nova Inglaterra última temporada continuam a surgir com o mais recente sendo que Bill Belichick está investigando a contratação de um quarterback veterano para esta temporada.

Este relatório vem mesmo depois que a equipe dispensou o quarterback veterano, Brian Hoyerapesar de ainda dever a ele $ 1,5 milhão de dólares garantido para a próxima temporada, com o QB acabando por assinar por dois anos com o Las Vegas Raidersfazendo dupla com o ex-coordenador ofensivo do Patriotas, Josh McDanielsseu novo treinador principal.

“Os Patriots pelo menos investigaram trazer um QB veterano para adicionar ao seu quarto jovem”, foram as palavras do repórter da NFL Network, Mike Giardi, na quinta-feira.

Bill Belichick não está feliz que Mac Jones tenha procurado ajuda fora da franquia

mac jones teria procurado ajuda fora da organização Patriots para comandar o ataque, algo que Bill Belichick não aceitou bem, de acordo com relatos da mídia que cobrem o NFL.

A franquia convocou o quarterback mac jones fora de Alabama com sua escolha de primeira rodada no rascunho da NFLtendo uma ótima temporada de estreia sob Josh McDaniels tutela como coordenador ofensivo, mas após sua saída para se tornar o técnico dos Raiders, Belichick decidiu que Joe Juiz e Matt Patrícia serviria como coordenador ofensivo, algo com o qual Jones lutou muito.

Isso levou a relatos de Belichick supostamente tentando negociar o jovem transeunte.