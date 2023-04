Bill Maher exige feriado do Dia do Ateu para 100 milhões de descrentes americanos

Bill Maher quer seu dia… um dia que ele compartilhará com 100 milhões de americanos – o Dia do Ateu.

O apresentador do ‘Real Time’ escolheu o ovo de Páscoa até um dos dias religiosos mais sagrados para promover um dia nacional em que 1/3 da população americana possa “recomprometer-se com a realidade observável”.

Bill sempre zombou da religião, chamando-a de seita, mas agora ele foi além. Por que, ele pergunta, celebramos tantas religiões com feriados nacionais e os ateus são ignorados em um país onde a inclusão é o objetivo?

Ele é incrédulo, as pessoas se sentem envergonhadas se não acreditam em Deus, ou mesmo se estão inseguras a ponto de não aceitarem a religião organizada. Ele aponta o ex presidente Obama se referiu a si mesmo como um “humanista secular” – soa como um código.

E então ele insiste no que ele diz ser o absurdo de tudo isso … as pessoas adoram uma “figura mítica do papai que julga e condena você por ser a pessoa exata que ele fez de você”.