Bills GM: Damar Hamlin liberado clinicamente para voltar a jogar

Bsegurança do uffalo bills Damar Hamlin foi liberado para voltar a jogar e está participando do programa de exercícios voluntários da equipe cerca de quatro meses depois de sofrer uma parada cardíaca e ser ressuscitado em campo durante um jogo em Cincinnati, disse o gerente geral Brandon Beane na terça-feira.

“Ele está totalmente liberado para retomar a atividade”, disse Beane, com a liberação vindo do time depois que o jogador se encontrou com um terceiro e último especialista na sexta-feira.

Beane disse que todos os três especialistas concordam que Hamlin pode voltar a jogar sem medo de contratempos ou complicações. Enquanto os Bills tinham seu próprio médico participando das reuniões de Hamlin com especialistas, Beane disse que a equipe está seguindo o exemplo dos especialistas.

Hamlin experimentou o que os médicos estão chamando de uma recuperação notável desde que desmaiou em campo depois de fazer o que parecia ser uma entrada de rotina no primeiro quarto de um jogo de 2 de janeiro contra o Bengals, que foi suspenso e eventualmente cancelado.

O jogador do segundo ano do subúrbio de McKee’s Rock, em Pittsburgh, passou quase 10 dias se recuperando em hospitais em Cincinnati e Buffalo antes de receber alta. Ele finalmente começou a visitar as instalações do Bills e compareceu à derrota do time por 27-10 no final da temporada para Cincinnati na rodada divisional dos playoffs.

Desde então, Hamlin fez várias aparições em todo o país, incluindo uma reunião com o presidente Joe Biden no mês passado. Durante as festividades do Super Bowl no Arizona em fevereiro, ele recebeu o prêmio Alan Page Community Award da NFLPA. Ele também participou de uma cerimônia pré-jogo na qual a NFL homenageou as equipes médicas e de treinamento dos Bills e Bengals e os socorristas que trataram o jogador de 24 anos.