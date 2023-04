Billy Dee Williams apoia as aparições de ‘Mandalorian’ de Lizzo e Jack Black

lizzo dar Jack Black As participações especiais de ‘The Mandalorian’ no último episódio de “The Mandalorian” são uma escolha de elenco ícone de ‘Guerra nas Estrelas’ Billy Dee Williams pode ficar para trás – e ele nos dá sua opinião sobre por que a equipe os escolheu para a série.

ICYMI, spoilers — Lizzo e Jack podem ser encontrados no episódio 6 da terceira temporada da série Disney+… aparecendo em uma cena como a rainha e o rei de Plazir-15. E, claro, as pessoas enlouqueceram.

Lizzo e Jack Black no último episódio de #TheMandalorian . pic.twitter.com/VTGPcaNttY

Billy nos diz que está apoiando a escolha de todo o coração – apontando como as franquias estão sempre criando novas maneiras de atrair um público mais jovem.

Ele vê isso como um bom negócio e entende o que a equipe estava pensando com Lizzo e Jack, mesmo que os fãs obstinados da série sejam os que consideram isso um movimento estúpido.

É discutível, mas alguns online acham que os dois simplesmente não são críveis no universo de ‘Guerra nas Estrelas’… por causa de quão reconhecíveis eles são. A franquia teve uma série de aparições no passado, mas alguns fãs parecem ter tido o suficiente – parece que Billy com certeza não.