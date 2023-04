BKFC 41: mesa redonda de previsões de Perry x Rockhold

Mike Perry e Lucas Rockhold derrubar sábado à noite em uma luta de boxe sem luvas de cinco rounds no BKFC 41, que acontece no 1stBank Center em Broomfield, Colorado, e apresenta um card repleto de nomes familiares do UFC. Antes da ação, Shaun Al-Shatti, Steven Marrocco e Jed Meshew, do MMA Fighting, voltaram para a mesa redonda para prever os vencedores das quatro lutas pay-per-view mais atraentes do BKFC 41.

Al Shatti: Existe algum lutador no MMA mais nascido para o boxe do que Mike Perry? “Platinum” deveria agradecer aos deuses do sangue todas as noites que ele apareceu na era do BKFC, porque é óbvio que ele encontrou sua vocação. Poucos esportes de combate valorizam a resistência como os nós dos dedos nus, e assistir Perry se irritar com um boxeador objetivamente melhor em Michael Page por pura resistência me fez acreditar.

“Platinum” bate como um caminhão e come o castigo por dias sem piscar. Rockhold pode ter sido um temível kickboxer e grappler de nível savant em seus melhores dias, mas agora ele é um homem de 38 anos com infinitamente mais desgaste em seu corpo do que Perry, e ele será privado de seus maiores dons uma vez. Sábado rola. Perry vence por nocaute tardio.

Marrocos: Luke Rockhold tem uma vantagem significativa de altura, alcance e peso contra Perry. Isso importa? Eu sou cético. As melhores armas de Rockhold na gaiola eram seus chutes e seu grappling. Com esses indisponíveis, você está me dizendo que ele fará os ajustes de estilo necessários em dois meses?

Rockhold pode ter uma biblioteca de trabalhos com boxeadores de sua carreira no MMA, mas eles estavam a serviço das lutas de MMA. Este é um esporte diferente com armas diferentes e leva tempo para se ajustar. Tempo é exatamente o que ele não terá com Perry na cara, balançando chutes pesados ​​que prometem testar seu queixo bem testado. Vejo Perry conseguindo o nocaute cedo, ou tomando a maldita decisão.

Meshew: Ao analisar qualquer luta de Luke Rockhold, basta responder a uma única e simples pergunta: o oponente de Rockhold pode lançar um gancho de esquerda decente? Se puder, Rockhold está com problemas e, embora Mike Perry tenha muitas falhas, a briga real não é uma delas.

Perry nunca foi um belo técnico no cage ou no ringue, mas é mais duro que equações diferenciais e vem para a luta. Essas duas qualidades o levaram a superar Michael “Venom” Page, que é um boxeador muito melhor com uma defesa muito melhor do que Rockhold. Em uma luta de MMA, Rockhold enxágua Perry, mas com os nós dos dedos nus? O modelo Ralph Lauren está com problemas.

Meshew: Parte da diversão de lutar para mim é o mistério de tudo isso. Nos esportes com bastão e bola, a questão de quem é o melhor ressoa um pouco menos em mim do que no pugilismo, e essa luta é meu tipo favorito de caixa misteriosa: o tipo em que nunca havia pensado antes.

Sério, antes dessa luta ser anunciada, quem já pensou na possibilidade desses dois homens lutarem? E, no entanto, agora que está lá fora, estou intrigado. Alvarez é o “melhor boxeador” dos dois, mas luta livre é um mundo muito diferente e muitos boxeadores decentes lutaram para se ajustar ao esporte. Mendes pelo menos tem um pouco de experiência nisso e parece ser decente. Por causa disso, vou optar por Mendes ganhando uma briga de ida e volta, mas não ficarei nem um pouco surpreso se Alvarez for natural nisso. Afinal, “The Underground King” sabe como lidar com uma sucata.

Marrocos: Duas coisas me chamam a atenção nesse confronto: a folga do Alvarez e a banda de rodagem do pneu. O ex-campeão peso leve do UFC passou por uma tonelada de guerras, caiu dezenas de vezes e geralmente começa devagar. Mendes, peso-pena natural do MMA, sai do banco após um rápido nocaute na mão nua e tem mãos rápidas que prometem acertar o queixo de Alvarez. O que ele pode não prever é o coração e a durabilidade de Alvarez, qualidades que repetidamente o tiraram de situações difíceis. Acho que Alvarez luta nas primeiras rodadas e depois se recupera no final, apenas para perder por pontos.

Al Shatti: Como regra geral na vida, tento não duvidar de Eddie Alvarez sempre que se trata de questões difíceis. Afinal, estamos falando de um lunático que uma vez entrou direto na boca de Hades e venceu Justin Gaethje em uma batalha de vontades. Poucos homens podem reivindicar tal façanha. Alvarez é o lutador maior e mais longo, e o atacante mais talentoso. Mendes pode ser mais jovem, mas ele ainda tem 37 anos em comparação com os 39 de Alvarez. Isso parece uma luta de cara ou coroa, e meu instinto está me alertando para não escolher contra “The Underground King”.

Dê-me Alvarez por meio de uma decisão dividida ultracompetitiva e divertida.

Meshew: Perdoe-me minha ignorância aqui, mas por que Bec Rawlings está tendo esta oportunidade? Ela perdeu sua última luta no BKFC para o Britain Hart em uma categoria de peso e agora ela está pulando e tendo uma chance pelo título? Contra uma mulher que derrotou Hart, nada menos! Em sete lutas sem luvas, Ferea está 6-1 com cinco paralisações. Parafraseando a deliciosa Dona Hardy no clássico seminal O homem correndo, “Essa garota é uma filha da puta malvada.

Al Shatti: Quando se trata deste, vamos chamar uma pá de pá. Bec Rawlings é o conhecido nome do BKFC que está prestes a ser sacrificado no altar de Christine Ferea para aumentar a visibilidade em torno do campeão peso mosca. Semelhante a Perry, os pontos fortes de Ferea são muito, muito mais adequados para o boxe sem luvas do que para o MMA. Ela tem sido um terror no ringue e no sábado não será diferente. Decisão unânime. E ainda.

Marrocos: Bec Rawlings é uma ex-campeã, uma evangelista dedicada do BKFC e uma das primeiras headliners, então é por isso que ela está tendo a oportunidade. Ela é apenas o nome que Ferea precisa para criar um interesse mais casual, então, naquele manual bem gasto, ela marcha e luta competitivamente antes de perder por pontos para o campeão, que é mais leve, mais rápido e melhor finalizador.

Marrocos: É provável que Rothwell tenha uma grande vantagem de peso e também tenha altura e alcance sobre Copeland. Ele deve jogar fora, o que incentivará Copeland a entrar e lutar por dentro, na esperança de acertar um dos ganchos internos que derrubaram o adversário anterior Levi Costa. Eu suspeito que Rothwell vai acordar depois de dar alguns golpes fortes e afirmar seu domínio no clinch, tornando-o sujo a caminho de uma vitória por decisão.

Meshew: Não vou sentar aqui e fingir que tenho um profundo conhecimento sobre Josh Copeland. Ele era um peso pesado abaixo do esperado no PFL e teve um desempenho perfeito em sua estreia no BKFC no ano passado. Você sabe quem foi melhor do que “nada assombroso” e “bem” em sua longa carreira? Bem Rothwell. Rothwell esteve no top 10 dos pesos pesados ​​por vários anos e incendiou o mundo em sua estreia no BKFC em outubro. Vou assumir que ele continua a fazê-lo aqui.

Al Shatti: Mike Perry pode roubar as manchetes, mas Ben Rothwell é facilmente o mais assustador jogador de MMA que já vimos entrar no ringue do BKFC. Sério, imagine essa monstruosidade de 292 libras vindo em sua direção com os punhos nus. A mente estremece com o pensamento. Há uma razão pela qual o vocalista do BKFC, Dave Feldman, lutou tanto para encontrar uma vítima disposta a assinar na linha pontilhada para esta luta. Rothwell através do esmagamento do Hulk.