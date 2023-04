BKFC 41: Perry x Rockhold transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo do BKFC 41 online no MMA Fighting for the Mike Perry vs. Luke Rockhold card preliminar às 19:00 ET no sábado à noite.

O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Marcus Edwards x Jay Jackson

Matthew Maestas x Dillon Winemiller

Jack Willoughby contra Mitch Seybold

No evento principal Perry x Rockhold, o ex-campeão dos médios do UFC Luke Rockhold faz sua estreia no ringue de boxe contra o favorito dos fãs de MMA, Mike Perry, em uma luta de cinco rounds. A luta de 185 libras acontece no 1stBank Center em Broomfield, Colorado. O card principal vai ao ar ao vivo no pay-per-view da FITE TV por $ 49,99 às 21:00 ET.