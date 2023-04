Blaine Perkins, da NASCAR, sobrevive a terrível acidente em Talladega

EUum momento de parar o coração durante a corrida em Talladega no sábado, Blaine Perkins‘ carro nº 02 virou seis vezes depois de ser atingido por Dexter Staceydo carro e voando ao entrar em contato com Jade Bufordcarro de.

O carro acabou voltando para a pista. Apesar do violento acidente, Perkins milagrosamente foi embora por conta própria.

A bandeira vermelha foi levantada imediatamente, interrompendo a corrida enquanto a equipe médica atendia Perkins. Mais tarde, ele foi transportado para um hospital para uma avaliação mais aprofundada, de acordo com NASCAR. No entanto, a capacidade de Perkins de se afastar do acidente foi um sinal encorajador.

Acidentes causam bandeiras vermelhas duplas em Talladega

O acidente foi apenas a primeira de duas bandeiras vermelhas durante a corrida. Em um incidente separado, Daniel Hemric’O carro do piloto capotou no teto, causando outra pausa na corrida. O carro de Hemric teve que ser colocado de volta nas rodas antes que ele pudesse sair. Ele foi tratado pela equipe interna e posteriormente liberado.

Os terríveis naufrágios ocorreram um dia antes do GEICO 500 no Alabama acompanhar. Os fãs ficaram aliviados ao saber que Perkins e Hemric escaparam de seus acidentes, apesar da natureza violenta dos acidentes.