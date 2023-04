Blake Lively congratula o Wrexham AFC pela vitória histórica contra o Notts County

Blake Livelyatriz e esposa deRyan Reynoldslevou para Instagram para expressar sua emoção sobre Wrexham AFCvitória de contra Condado de Notts. Em seu post, Lively elogiou o desempenho da equipe e os parabenizou pela conquista.

Ela também aproveitou para reconhecer a cidade de Wrexham e seus moradores, dizendo que o sucesso da equipe foi resultado de seu apoio inabalável. Marca sem álcool da Lively Betty Buzz também recebeu uma menção em sua postagem, pois estava visível no fundo de uma foto que ela compartilhou.

Instagram @blakelively

Blake Lively se tornou presença constante nos jogos do time e em suas redes sociais

Suporte da Lively para Wrexham AFC não é surpreendente, já que ela foi vista participando de vários jogos do time ao lado do marido desde a aquisição do clube em 2021.

Seu entusiasmo pelo esporte e pela equipe ficou evidente em suas postagens nas redes sociais, onde ela costuma compartilhar fotos e atualizações sobre o progresso do Wrexham.

Como Wrexham AFC continua a subir de divisão, é claro que o Lively estará lá para torcer por eles em cada passo do caminho. Seu apoio ao time e à cidade de Wrexham conquistou muitos fãs, que apreciam sua paixão pelo futebol e seu compromisso com a comunidade.