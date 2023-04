‘Blessed is back’: Pros reagem à vitória de Max Holloway sobre Arnold Allen no emocionante evento principal do UFC Kansas City

Max Holloway pode adicionar outro clássico ao seu lendário currículo.

O ex-campeão dos penas do UFC saiu vitorioso em mais uma luta principal de cinco rounds ao derrotar Arnold Allen em um thriller de 25 minutos no UFC Kansas City. Com a vitória, Holloway se recupera de uma derrota na luta pelo título para Alexander Volkanovski, enquanto Allen perde pela primeira vez em 11 aparições no UFC.

Sem surpresa, os esforços vigorosos de Holloway e Allen emocionaram não apenas os fãs no T-Mobile Center, mas também seus companheiros lutadores que celebraram o headliner repleto de destaques nas mídias sociais.

O próprio campeão dos penas entrou na conversa depois, elogiando Holloway pela vitória e os dois lutadores por suas performances.

“Max mostrando grande QI de luta e experiência”, escreveu Volkanovski. “Luta de alto nível… muito bem rapazes.”

O contendor dos meio-médios do UFC, Belal Muhammad, escreveu simplesmente: “Blessed está de volta”.

Veja mais reações nas redes sociais ao evento principal do UFC Kansas City abaixo, incluindo elogios de Aljamain Sterling, Stephen “Wonderboy” Thompson, Marlon “Chito” Vera, Teddy Atlas e muito mais.

Max pegou aquele IMO…. Ele é magistral lá fora. Totalmente em seu elemento. nascido para isso. #UFCKansasCity — Wonderboy (@WonderboyMMA) 16 de abril de 2023

Máximo bem feito. Bom trabalho — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 16 de abril de 2023

Que luta!!! Nós já sabemos o que max traz, mas uma apresentação super impressionante de Arnold Allen!! Consegui 4-1 para o máximo. Vamos ver se os juízes concordam #UFCKansasCity — Brad Tavares (@BradTavares) 16 de abril de 2023