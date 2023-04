Bling Anuncia Abertura de Vagas na Região Sul do País

A Bling, empresa de tecnologia que oferece ferramentas que possibilitam uma gestão operacional e financeira mais integrada, simples e prática, através de um software 100% online e seguro, está em busca de novos funcionários para compor o seu time. Sendo assim, antes de falar mais sobre a atuação da companhia, confira quais são os cargos abertos:

Pessoa Desenvolvedora Mobile Pleno – Bento Gonçalves – RS e Remoto – Efetivo;

Suporte Técnico ao Cliente – Bento Gonçalves – RS e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD – Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul – Banco de Talentos.

Mais sobre a Bling e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Bling, é interessante deixar claro que a empresa usa tecnologia para descomplicar a gestão de negócios, através de uma plataforma online prática e acessível. Conta com mais de 250 profissionais e trabalha com autenticidade, respeitando as particularidades de cada pessoa para ampliar os horizontes do Bling.

Além disso, cada indivíduo que faz parte do seu time é protagonista de sua jornada, agregando a sua equipe com presença e movimento contínuo para frente. Sua solução digital e suporte ao cliente são responsáveis por facilitar a gestão de mais de 1 milhão de pessoas empreendedoras em todo o Brasil.

Por fim, em 2018 e 2019, foi considerada uma das Melhores Tecnologias para E-commerce pela ABComm, além de premiados como Melhor Tecnologia para Web no prêmio ABComm 2021.

