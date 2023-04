Blink-182 arrasa no Coachella no primeiro dia

Trav e seus companheiros de banda, Tom Delunge e Mark Hoppus, subiram no palco do Sahara quando o sol estava se pondo para seu show lotado no festival do deserto em Indio, CA. … e a vibração era alegre para seu primeiro show em nove anos, enquanto Trav batia na pele com tudo o que podia reunir.

Quanto ao set list, a banda tocou muitas de suas canções de sucesso, como “Girl at the Rock Show”, “Feeling This”, “All The Small Things”, “Miss You” e “What’s My Age Again”. Todas as músicas soaram ótimas e, entre as músicas, houve as brincadeiras engraçadas de sempre entre Tom e Mark.