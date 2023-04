Blog ao vivo do BKFC 41: Mike Perry x Luke Rockhold

Este é o blog ao vivo do BKFC 41 para Mike Perry x Luke Rockhold, o headliner meio-pesado do card de luta de sábado no 1stBank Arena em Denver.

Rockhold, ex-campeão dos médios do UFC, faz sua estreia sem luvas após sua saída do UFC. Em sua aparição mais recente, ele foi derrotado por Paulo Costa no UFC 278. Foi sua primeira luta em três anos após uma longa pausa devido a um cartel de 1-3 com três derrotas por nocaute.

Perry retorna ao ringue do BKFC para sua terceira aparição e terceiro encontro com um colega veterano do MMA. Em sua aparição anterior, ele derrotou Michael Page, estrela dos meio-médios do Bellator, na prorrogação.

Confira o blog ao vivo do BKFC 41.

Rodada 1: Rockhold encontra Perry chegando , e Perry continua na perseguição. Rockhold jogando alto, envolvendo Perry contra as cordas. Sua esquerda direta passa no contra-ataque e ele está enganchando quando Perry se aproxima. Perry apenas os come e ataca, caindo no corpo e um baixo. Fazemos uma pausa enquanto Dan Miragliotta percebe a falta. Rockhold acena em Perry, que corre para a direita e trabalha contra as cordas. Rockhold luta com ele e eles se amarram, separando-se. Perry é pego com um direto de esquerda e cambaleia, e Rockhold tenta avançar, sendo pego no clinch. Jab de Perry fere Rockhold, e Perry rajadas contra as cordas. Rockhold come uma esquerda reta e outra. Ele se aproxima mesmo assim e termina a rodada em perseguição.

MMA Fighting marca o round 10-9 para Rockhold.

Rodada 2: Rockhold trabalha o jab e Perry o persegue com ganchos. Mais contadores de Rockhold com ganchos enquanto ele tenta usar o movimento para neutralizar a agressão de Perry. Ele escorrega e nós reiniciamos. Eles trocam esquerdas duras e Perry cava para o corpo. Rockhold movendo-se lateralmente, e Rockhold tenta o gancho de esquerda novamente. Perry bate o corpo contra as cordas. Parece que Rockhold está começando a fraquejar, reclamando de algo em sua boca. Miragliotta o verifica e depois acena para a luta. Lesão na mandíbula? Não está claro.

Resultado oficial: Mike Perry def. Luke Rockhold por nocaute técnico (aposentadoria) – R2, 1:15