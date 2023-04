Blog ao vivo do UFC 287: Alex Pereira vs. Israel Adesanya 2

Este é o blog ao vivo do UFC 287 para Alex Pereira x Israel Adesanya 2, o evento principal dos médios no sábado em Miami.

Em novembro, Pereira disputou o título até 185 libras em apenas sua oitava luta de MMA, em grande parte devido ao sucesso anterior contra Adesanya no kickboxing. Foi um sucesso que ele repetiu no MMA, finalizando Adesanya na quinta rodada do UFC 281.

Agora, em sua primeira defesa do título dos médios, Pereira tem a tarefa de derrotar mais uma vez o homem que ele frustrou três vezes antes, esperançosamente pela última vez.

Com cinco defesas bem-sucedidas do título dos médios, Adesanya já se estabeleceu como um dos maiores lutadores do UFC de todos os tempos; no entanto, tendo perdido três vezes para Pereira, “The Last Stylebender” deve estar se perguntando o que ele precisa fazer para finalmente superar seu inimigo. Adesanya tem uma última chance de fazer isso no sábado – ou correr o risco de entrar na Rich Franklin Zone dos ex-campeões dos médios.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC 287.