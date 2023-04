Blog ao vivo do UFC Kansas City: Max Holloway x Arnold Allen

Este é o blog ao vivo de Max Holloway x Arnold Allen, o principal destaque peso-pena do evento de sábado do UFC Kansas City no T-Mobile Center.

Holloway, ex-campeão dos penas do UFC, faz sua primeira aparição desde sua derrota por decisão unânime para Alexander Volkanovski em julho passado no UFC 276, que o deixou com 0-3 de todos os tempos contra o atual campeão. “Blessed” venceu todas as lutas no peso-pena que competiu contra oponentes não-Volkanovski desde uma derrota em agosto de 2013 para Conor McGregor no UFC Fight Night 26, que inclui duas vitórias sobre José Aldo, junto com vitórias sobre Charles Oliveira, Brian Ortega, Anthony Pettis , Yair Rodriguez, Calvin Kattar e muitos outros.

Allen entra na maior luta de sua carreira como vencedor de 12 lutas consecutivas, incluindo todas as 10 aparições no octógono. “Todo-poderoso” competiu duas vezes em 2022, conquistando vitórias sobre Kattar e Dan Hooker para se preparar para uma disputa de título em potencial caso saísse vitorioso contra Holloway.

Confira abaixo o blog ao vivo do UFC Kansas City.