Blog ao vivo do UFC Vegas 71: Sergei Pavlovich x Curtis Blaydes

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 71 para Sergei Pavlovich x Curtis Blaydes, o evento principal dos pesos pesados ​​no sábado em Las Vegas, Nevada.

Pavlovich é o 5º peso pesado do MMA Fighting no ranking mundial. O feroz russo está em lágrimas desde a derrota em sua estreia no UFC, acumulando cinco nocautes consecutivos no primeiro round para abrir caminho para a disputa pelo título. As duas vitórias mais recentes de Pavlovich, sobre Tai Tuivasa e Derrick Lewis, terminaram cada uma em menos de um minuto. Com mais uma vitória no sábado, Pavlovich pode ser o próximo homem na fila para disputar o cinturão do UFC.

O mesmo pode ser dito de Blaydes, que está em quarto lugar no ranking dos pesos pesados ​​do MMA Fighting. Um contendor de longa data, Blaydes venceu sete de suas últimas oito aparições no UFC, incluindo quatro por KO/TKO. Curtis há muito pede sua oportunidade de disputar o título dos pesos pesados ​​do UFC. Se o sábado correr bem, essa oportunidade pode finalmente ser dele.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 71.