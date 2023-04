‘Blondie’s Debbie Harry — Bons genes ou bons médicos?!

Debbie Harry os looks de ao longo dos anos são simplesmente lindos e divinos!

Aqui está uma versão de 32 anos da loira em uma sessão promocional de 1978 em Londres, Inglaterra (esquerda). Este foi o mesmo ano do lançamento do álbum “Parallel Lines”, que impulsionou a banda para a cultura mainstream.

E, 45 anos depois, a cantora simplesmente subiu no palco do Coachella e exibiu seu talento, provando que as loiras ainda se divertem mais (certo).