Bobby Green critica Paul Felder sobre comentário do UFC Vegas 71: ‘Vamos trocar algumas palavras quando o vir’

Bobby Green tem algumas palavras duras para Paul Felder.

Felder estava na cabine de comentários para a luta de Green com Jared Gordon no sábado no UFC Vegas 71 e, infelizmente, a calamidade atingiu quando Green parou Gordon com golpes imediatamente após um choque não intencional de cabeças. Felder, que conhece Gordon há anos e uma vez até interveio para encurralar Gordon em cima da hora, apesar de servir como comentarista naquela mesma noite, reagiu mal à sequência, exclamando animadamente: “Vamos!” e dizendo que a situação “é uma merda”. A certa altura, parecia até que a equipe de produção do UFC disse a Felder para controlá-lo quando ele disse: “Eu sei, estou mais calmo” na transmissão. No final, a luta foi considerada sem competição.

E a reação de Felder lhe rendeu o desprezo de Green.

“Quando nos vemos, você também sabe que horas são”, disse Green na segunda-feira. A Hora do MMA. “Nós vamos trocar algumas palavras quando eu o vir. Vou esperar até nos vermos cara a cara. Quando nos vemos, ele também sabe que horas são. É como, mano, pare com todos esses touros emocionais ***. Ele estava lá, ‘Vamos lá!’ Eu disse, mano, vamos lá, mano, faça a porra do seu trabalho, e então eu o ouvi dizer isso, [the UFC] disse-lhe para se acalmar. Ele era muito emotivo. Faça a porra do seu trabalho.

“E em segundo lugar, eu senti como se ele estivesse cavalgando, porque [Gordon is] seu mano, ele morava com esse cara e merda. Tipo, mano, não ande de merda? Mantenha essa merda reta.

A reação de Green ao comentário de Felder provavelmente não é ajudada pela infeliz realidade dele. Como a luta foi considerada sem competição, Green não recebeu seu bônus de vitória, nem foi capaz de garantir um bônus de Desempenho ou Luta da Noite, algo que Green criticou em seu scrum pós-luta.

Alguns dias depois do incidente, Green ainda se sente exatamente da mesma maneira, dizendo que aconteceu com ele a mesma coisa que atingiu Gordon, e ele lutou contra isso.

“Esta é uma luta de merda”, disse Green. “98 por cento das cicatrizes no meu rosto… essa merda veio de cabeçadas. Eu apenas lutei através da merda. Eu apenas lutei contra isso … Essa merda acontece o tempo todo. Cara, foda-se.

“Eu pude ver se ele bateu a cabeça e ele estava fodido e ele estava fora. Até perguntei ao árbitro, Keith Peterson: ‘Então, e se ele tivesse me colocado naquele triângulo em que estava tentando me colocar e acabasse comigo? Vocês poderiam parar a briga e dizer vamos voltar para as câmeras?’ Ou se ele me acertasse com um chute para cima quando estava tentando me acertar com um chute para cima e eu agarrasse suas pernas e começasse a controlá-lo, empurrando-o para baixo? Ele ainda estava resistindo antes mesmo de eu bater nele. Foi quando eu bati na bunda dele. Não era como se ele estivesse fodidamente fora disso. Não, eu vi os olhos dele, mano, e depois joguei a merda dele por aí [bang]! e eu o vi começar a sair. Foi quando comecei a vê-lo sair. Antes disso, ele estava bem ciente do que diabos estava acontecendo.

“Não estou tentando atirar em Gordon ou falar merda sobre Gordon ou qualquer coisa assim, mas o que estou dizendo é que a merda é o que é. É uma luta foda. S *** acontece. Especialmente com o jeito que ele estava balançando sua cabeça grande. Ele estava com medo, tentando não ser atingido. Então, é o que é. Às vezes, merda simplesmente acontece. Cara, foda-se.

Apesar dos pensamentos de Green, a luta continua sem competição, e o passo lógico parece ser fazer exatamente o que Felder sugeriu na transmissão: deixar os dois homens se recuperarem e depois fazer a revanche. E mesmo que ele sinta que deveria ter vencido, Green está disposto a isso – com uma condição.

“Eu voltaria atrás só porque sinto que as pessoas pensam que Jared estava fazendo algo por aí”, disse Green. “Ele só teve dois bons chutes lá dentro que eu senti, e eu só tive que diminuir o tempo dele. Uma vez que peguei o timing e o ritmo dele – porque ele é muito estranho e desajeitado, ele é um lutador desajeitado e, com caras desajeitados, eles não são o tipo padrão. Você realmente não consegue encontrar caras que são estranhos assim às vezes, então você só precisa se desenvolver para ele e eu dediquei um tempo para desenvolvê-lo. Eu tenho todo o seu plano de jogo agora. Mesmo que ele tenha tentado algo novo, não há nada que ele possa fazer que me surpreenda. Ele não pode lutar mais do que eu – eu deveria tê-lo derrubado e o estrangulado. Mas não, eu só [was like]eu vou bater em você.

“Ele não é tão bom. Mas se ele quiser reverter isso, vamos deixar essa opção para ele. Eu não dou a mínima, sim ou não. Se ele quiser rebater, se ele abrir a boca e achar que teve alguma chance naquela luta, eu rebato ele. Essa é a única maneira de voltar atrás, porque se ele disser alguma merda como, ‘Eu senti que ia ganhar’, eu vou punk aquele mano, mano. Eu vou punk ele. Eu estava batendo nele na jaula, ele estava correndo por aí com aquela vadia agindo com medo, e essa é a única razão pela qual eu não lutaria com ele. É por isso que sugiro que ele cale a boca.

“Sem desrespeito, não estou tentando desrespeitá-lo, mas não diga nada disso, mano. Você estava correndo assustado, você sabe que horas eram. E esse é o único problema que eu não lutaria com ele. É só, mano, estou tentando ganhar a Luta das Noites. Estou tentando foder com pessoas que estão realmente fazendo essa merda, mano … Não perca meu tempo, é o que estou dizendo. Se você vai lutar com medo, não perca meu tempo. Eu não quero lutar contra caras assustados assim. N****, viemos para lutar.