Bobby Green explode e sai furioso do presser após UFC Vegas 71 no-contest: ‘Preciso do meu dinheiro’

Bobby Green não estava com vontade de falar depois de seu no-contest no UFC Vegas 71.

Green desligou o microfone e saiu furioso da coletiva de imprensa pós-luta do evento depois de responder a apenas uma pergunta após sua decepcionante luta contra Jared Gordon, que inicialmente parecia ser uma vitória por nocaute no primeiro round para Green, mas foi considerada uma derrota no-contest devido a um choque acidental de cabeças.

“Foda-se, vamos deixar alguns sentimentos para fora hoje”, disse Green no sábado à noite em sua coletiva de imprensa pós-luta. “Foda-se isso, foda-se isso e foda-se isso. Eu entendo, eu entendo, nós fodemos cabeças em conflito. Eu estava tentando dar uma cotovelada e ele meio que abaixou a cabeça e nós meio que brigamos, mas ele ainda estava se movendo. Ele estava tentando me colocar em um maldito triângulo.

“Eu lutei contra o triângulo e ele ainda estava se movendo bem. E depois, quando eu arrebentei a bunda dele, ele estava fodido. Ele ainda era hetero [before that]. E eles querem tentar tirar meu dinheiro – é por isso que estou bravo. Preciso do meu dinheiro, mano. Preciso do meu dinheiro.

A sequência final da luta começou com Green avançando, perdendo a mão esquerda e acidentalmente batendo de frente com Gordon, que instantaneamente caiu na tela. Green então ficou sobre Gordon e desferiu uma série de socos brutais que o deixaram desmaiado.

Essa sequência pode ser assistida abaixo.

Green, 36, comemorou brevemente um resultado que teria quebrado uma seqüência de duas derrotas consecutivas e serviu como sua primeira vitória no UFC desde fevereiro de 2022; no entanto, após a revisão do replay, o árbitro Keith Peterson e representantes da Comissão Atlética de Nevada consideraram a luta sem contestação.

Gordon, 34, não é estranho à má sorte. O veterano do MMA acabou perdendo um dos resultados mais polêmicos de 2022 na luta anterior contra Paddy Pimblett.

No entanto, após seu último golpe de infortúnio, Gordon levou tudo na esportiva.

A vida do homem é estranha. Eu não sei o que pensar… obrigado por todo o apoio embora❤️ — Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 23 de abril de 2023

“A vida do homem é estranha”, ele twittou após a luta. “Eu não sei o que pensar… obrigado por todo o apoio.”