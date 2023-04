Bobby Green planeja mudar legalmente seu nome para King após o UFC Vegas 71

Bobby Green diz que realmente se aposentará após o UFC Vegas 71 – apenas para renascer como rei.

Green, 36 anos, encara Jared Gordon no peso leve neste sábado, no retorno da organização ao UFC APEX. Veterano do MMA de 15 anos, Green anunciou no Histórias do Instagram em fevereiro que pretende se aposentar após a luta. No entanto, ele deixou de fora um detalhe importante.

Falando esta semana ao MMA Underground, Green esclareceu que está apenas aposentando seu nome. Isso porque ele planeja mudar legalmente seu nome para seu apelido de lutador de longa data, “King”, assim que seu negócio com Gordon terminar.

“Tenho falado para todo mundo que estava me aposentando depois dessa luta, e o que eu quis dizer foi que estava me aposentando como Bobby Green”, explicou. “Vou mudar meu nome e não serei mais Bobby Green. Estou mudando meu nome para apenas King. Sem sobrenome. Apenas um nome. E então este é apenas o começo de um novo capítulo para mim.”

Green disse que queria mudar seu nome por “alguns anos” e até tentou fazê-lo anteriormente, apenas para ser frustrado por causa da dívida pendente que ele tinha que pagar.

“Eu estava lutando contra tantos casos com minhas mães, pensão alimentícia e coisas assim. Eles me disseram, acho que gastei $ 1.000 ou talvez $ 1.200 para mudar meu nome, e eles disseram, ‘Ei, não, você não pode fazer isso mano, porque você tem outro caso, e você tem outro caso’ e tudo mais, e também não me devolveram o dinheiro”, disse Green. “Eles pegaram meu dinheiro, então eu fiquei tipo, ‘F***.’ Eu apenas pensei sobre isso por anos, e agora aqui está de novo, onde agora eu fiquei legal com as mulheres da minha vida e estamos todos bem, então eu só vou [change it]. Agora posso fazer o que quero e cuidar dessas coisas.

“Estou apenas fazendo algo diferente, como Kanye, como Prince”, acrescentou. “Eu vou ser apenas eu, mano. Eu sou apenas diferente de todos os outros que estão por aqui.”

Green observou que ainda tem objetivos que deseja alcançar no MMA antes de pendurar as luvas para sempre; o principal deles é a atração principal de seu primeiro evento adequado no UFC, depois de ser a atração principal do UFC Vegas 49 como uma substituição de última hora contra Islam Makhachev.

Até então, ele vai continuar lutando na divisão dos leves do UFC, onde detém um recorde de 10-9-1 em 20 aparições desde 2013.

Green também está curioso para ver como a voz de longa data do UFC, o locutor Bruce Buffer, lida com sua introdução quando ele muda para seu novo apelido monônimo.

“Eu fico tipo, ‘Espera, como diabos ele vai fazer isso agora?’”, ele disse, rindo.